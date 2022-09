Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita, trasmesse dal 3 all’8 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Genoveva Salmeron rischierà di morire mentre Rodrigo Lluch prenderà una decisione importante sulle sue nozze con Valeria Cardenas.

Una vita. anticipazioni da lunedì 3 a sabato 8 ottobre

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 3 a sabato 8 ottobre in prima visione tv, rivelano che i Rubio si appresteranno ad accogliere i Sacristan. A pranzo, Guillermo chiederà ad Hortencia di poter fare la corte a sua figlia.

Purtroppo la donna apparirà molto contrariata visto che Pascual diserterà l’invito.

Aurelio, invece, cercherà di convincere Rodrigo a realizzare il gas nocivo. Per fare ciò, l’imprenditore gli prometterà di uccidere David in modo che non sia più un ostacolo alla sua storia con Valeria. In seguito, Quesada ricatterà Ramon in quanto a conoscenza della sua attività con Fidel contro gli anarchici. Felipe cercherà di costringere Dori a confessare tutta la verità, se lei non prendesse del tempo.

Rodrigo rinuncia all'amore di Valeria

Nelle puntate 3-8 ottobre di Una vita, Pascual rimarrà sorpreso dalla scenata di gelosia di Hortencia. Genoveva, intanto, accetterà una proposta da parte di Rodrigo per poi rimanere turbata da una telefonata da Bilbao.

Dori apprenderà di dover lasciare alquanto prima Acacias 38 per tornare a studiare in Austria. In questo modo, Felipe sarà nuovamente abbandonato al suo destino. Rodrigo, invece, dirà a David di voler rinunciare all’amore di Valeria, tanto da convincerlo a lasciare il prima possibile il quartiere insieme a lei.

Genoveva scoprirà che sua zia, in punto di morte, ha rivelato un segreto che avrebbe dovuto portare nella tomba.

La darklady rimarrà talmente scossa da ingerire una cospicua quantità di sonniferi dopo aver osservato con attenzione una foto di un neonato in un diario.

Ignacio e Marcelo cercano di salvare Genoveva

Le sorelle Rubio, intanto, pretenderanno molti soldi per la vendita del loro brevetto. Felipe apparirà rassegnato e per questo consegnerà la liquidazione a Dori per poi chiedere a Ignacio di trovargli un’altra infermiera.

Rodrigo, invece, accetterà la proposta di collaborazione di Aurelio dopo aver benedetto l’amore tra Valeria e David. Ignacio e Marcelo cercheranno di salvare Genoveva prima di arrivare a drammatiche conseguenze. Aurelio, a questo punto, apparirà contrariato quando saprà del guaio provocato da sua moglie.

David sarà certo che Rodrigo voglia eliminare Aurelio, tanto da rivelarlo a Valeria. Sospetti, che aumenteranno quando il chimico pregherà la pianista e l’amante di fuggire prima della rappresaglia del messicano.