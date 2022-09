Manca sempre meno per assistere all’epilogo finale della soap opera spagnola Una vita sulla rete Mediaset. Nel corso degli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano dal 26 settembre al 1° ottobre 2022, Genoveva Salmeron, costretta a non abortire, renderà nota la sua gravidanza pubblicamente. Aurelio Quesada invece farà l’ennesima minaccia a David Expósito, obbligandolo ad andarsene via da Acacias 38 per evitare delle conseguenze.

Anticipazioni Una vita, al 1/10: Pascual rimprovera il figlio Guillermo, Rodrigo perde i sensi

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 26 settembre a sabato 1° ottobre, Aurelio ricatterà Gaztelu per i suoi amori omosessuali grazie a delle fotografie, costringendolo a schierarsi dalla sua parte.

A intervenire ci penserà David, invitando inutilmente il giornalista a smascherare Quesada. Nel contempo Ignacio approfitterà del fatto di trovarsi da solo a casa, per invitare la sua amante. Intanto ad Acacias 38 metterà piede Jeronimo, il padre di Angel, che si scaglierà contro le sorelle Rubio: a prendere le difese delle due donne sarà Pascual. Claudia confesserà a Liberto di aver baciato Guillermo poiché Angel l’ha corrotta con del denaro. Azucena, dopo aver appreso la verità, non perderà tempo per fare pace con il suo amato. Pascual rimprovererà Guillermo quando lo vedrà baciare Azucena. Hortensia invece darà il suo consenso alla figlia di frequentare il figlio di Sacristan, con la speranza che presto si stanchi dello stesso.

A complicare la situazione sarà nuovamente quest’ultimo, rifiutandosi di accompagnare il consanguineo durante la formalizzazione del suo corteggiamento.

Successivamente Aurelio e Genoveva accoglieranno gli invitati all’inaugurazione dei laboratori. Rodrigo, invece, perderà i sensi poiché assisterà a un bacio tra la moglie Valeria e David, dopo essere stato liberato da Quesada.

Llunch quando si riprenderà, metterà le mani nella missiva in cui sua moglie ha scritto che il suo cuore batte per un altro uomo. Rodrigo accetterà di dare una possibilità al suo matrimonio su invito di Valeria, mentre Aurelio ordinerà a David di lasciare il paese iberico se non vorrà fare i conti con lui.

Ramon si sente in colpa, Dori mette in pausa la relazione con Felipe

In seguito Ramon sarà assalito dai sensi di colpa, dopo aver appreso che le forze dell’ordine hanno arrestato un anarchico giovane. A proposito di Palacios, delle informazioni sul suo coinvolgimento con il decesso di Fausto giungeranno a Quesada grazie a Bautista. Non passerà molto per vedere Aurelio ordinare a Ramon di recarsi a un loro incontro privato. Genoveva intanto annuncerà di essere incinta. Ramon racconterà una bugia a Lolita, poiché non le dirà di prestare dei soldi a Josè Miguel per saldare i suoi debiti di gioco.

Intanto Felipe vorrà ricevere delle spiegazioni da Dori, per non averla vista felice quando hanno annunciato la loro relazione: l’infermiera sarà sorpresa dall’avvocato nell’istante in cui tenterà di nascondere una lettera ricevuta.

A sorpresa Dori annuncerà ad Alvarez Hermoso di volersi pendere una pausa dalla loro storia d’amore. Per concludere Josè Miguel affronterà Ignacio, per sapere il motivo per cui ha parlato al telefono di notte.