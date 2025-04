Nelle prossime puntate della soap turca Tradimento, l’ennesima tragedia sconvolgerà Selin. La donna entrerà in una crisi profonda, dopo aver trovato la figlia appena adottata senza vita. In preda alla disperazione più totale e con in mano un coltello, tenterà di farla finita per la seconda volta, in presenza del marito Tolga. La situazione degenererà, al punto tale che l’unica soluzione sarà quella di internarla in un ospedale psichiatrico.

Selin disperata dopo la morte della figlia adottiva, Serra entra nel letto di Tolga con l’inganno

Ben presto, Tolga convolerà a nozze con Selin per lasciarsi alle spalle la passata relazione con Oylum, una volta per tutte.

Con il passare dei giorni, Selin si renderà conto di essere stata scelta dal marito come ripiego. Tolga, infatti, continuerà a provare dei sentimenti nei confronti dell’ex fidanzata: per questa ragione, non sarà affatto felice quando Selin gli comunicherà di aspettare un bambino. In particolare, sempre più sofferente per l’allontanamento da Oylum, Tolga sospetterà che sua moglie stia fingendo di essere incinta.

Appena Selin, in occasione di un'ecografia, verrà a conoscenza di aver perso la figlia che aspettava, il marito non la lascerà ma la porterà in un orfanotrofio al fine di adottare una bambina che, purtroppo, morirà.

Dopo aver trovato la figlia priva di vita nella culla, Selin perderà il controllo: tenterà di uccidere il marito per poi cercare di togliersi la vita.

A seguito del ricovero della sorella in una clinica psichiatrica, per essere diventata violenta e pericolosa, Serra approfitterà dell’occasione per raggiungere il suo obiettivo, ovvero quello di impossessarsi del denaro del cognato Tolga. A quel punto, Serra, per poter ricattare Tolga, entrerà nel suo letto con l’inganno riuscendo a rimanere incinta.

Successivamente, Serra sceglierà di confidarsi con Oltan, il quale rimarrà sconvolto appena gli dirà di aspettare un bambino da Tolga.

Nel contempo, al centro della scena ci sarà anche la nuova coppia formata da Oylum e Kahraman, il cugino del defunto Behram.

Per Sezai, invece, sarà difficile tenere nella propria vita la figlia Ipek e l’amata Guzide.

Selin ha già tentato il suicidio dopo essere stata lasciata da Tolga

Dopo la scoperta inaspettata della gravidanza di Selin, il marito Tolga si era sentito ingannato e l’aveva lasciata per smettere di continuare a illuderla. Disperata per la fine del suo matrimonio, la donna aveva tentato di togliersi la vita, ingerendo una dose eccessiva di farmaci. Fortunatamente i medici erano riusciti a salvarla, dopo il ricovero d’urgenza in ospedale in gravi condizioni di salute.