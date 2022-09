Arrivano puntuali le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap Una vita in onda dal 12 al 17 settembre 2022 su Canale 5, alle 14:15. Che cosa succederà la prossima settimana? Hortensia, grazie a una sua idea vincente, risolverà tutti i suoi problemi economici, anche grazie all'aiuto di Liberto.

Attenzione a Rodrigo che è nelle pericolose mani di Aurelio, deciso ad avere la formula del gas nervino. Acacias è in serio pericolo, ma i vicini ne sono completamente inconsapevoli. Lolita, invece, andrà su tutte le furie quando vedrà Dori e Felipe baciarsi appassionatamente.

Questo e molto altro ancora nelle anticipazioni settimanali della soap.

David vuole svelare i piani di Aurelio: Una Vita anticipazioni 12-17 settembre 2022

C'è aria di festa ad Acacias, anche se i vicini non sanno che sono in pericolo e che il quartierino potrebbe saltare in aria. L'atmosfera è lieta alla pensione, dove Azucena balla il charleston. Peccato che la serata venga interrotta da alcuni loschi figuri che vogliono compiere un furto.

Secondo le anticipazioni di Una Vita al 17 settembre, Aurelio andrà su tutte le furie dopo aver scoperto che è stato Ignacio a tentare di aiutare Genoveva a interrompere la gravidanza.

Nel frattempo David si rivolge al giornalista Jorge Gaztelu, perché sveli i piani di Aurelio.

In questo modo Acacias potrebbe avere una minima possibilità di salvarsi.

Valeria scopre che Aurelio ha sequestrato Rodrigo

Nelle nuove puntate di Una Vita, che si avvicina al gran finale previsto per il mese di novembre 2022, Genoveva si decide a vuotare il sacco e così fa recapitare un messaggio a Valeria, nel quale la informa che il suo caro Rodrigo è nelle pericolose mani di Aurelio.

La tensione sarà alle stelle, ma la donna non potrà fare nulla.

Intanto Dori e Felipe si godono la loro storia d'amore, felici più che mai. I due si baciano e Lolita li vede. Questo gesto d'amore non le piacerà e andrà su tutte le furie, non capendo come mai l'avvocato si fidi ciecamente della sua infermiera.

Hortensia diventa famosa, spoiler Una Vita

Rodrigo è stato rapito e David mette al corrente Valeria di aver informato la stampa di quanto accaduto, nel tentativo di risolvere le cose. Non sarà però così semplice come crede. A mettergli i bastoni tra le ruote è proprio Aurelio che, per non far sì che l'articolo venga pubblicato, offre una grossa somma di denaro al giornalista.

Alodia, rimasta piacevolmente stupita dalla bravura di Azucena a ballare il charleston, le chiede di insegnarle i passi.

Infine, nelle nuove puntate, Hortensia ha un'idea geniale per pulire i pavimenti senza mettersi in ginocchio. Liberto capisce che potrebbe rivoluzionare la vita domestica delle donne e così le consiglia di brevettare l'invenzione. Il ''manico pulitore'' permette così a Hortensia di diventare ricca e famosa.