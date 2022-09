Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap iberica, Una vita, la quale, con l'approssimarsi del gran finale, regala emozionanti colpi di scena ai suoi telespettatori. In particolare, nelle puntate in onda dal 10 al 15 ottobre su Canale 5, i riflettori sono puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Aurelio e Rodrigo. Quest'ultimo trama alle spalle del signor Quesada ed è intenzionato ad ucciderlo con un gas altamente tossico. Di recente si è informato molto su come risintetizzare in laboratorio quest'arma letale.

Prime anticipazioni su Una Vita

Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, accade l'inimmaginabile. Dopo i vari alti e bassi con sua moglie, Aurelio è intenzionato ad ucciderla, proprio ora che è in dolce attesa. Tuttavia, Marcelo agisce tempestivamente e riesce a salvare la vita a Genoveva prima che suo marito possa compiere il vile gesto. Nel frattempo, Pascual nutre dei forti sospetti per quanto concerne il test di Azucena. Pensa che i risultati siano stati falsificati.

Intanto, dopo essere stati informati dalla signora Quesada delle intenzioni di suo marito, David e Valeria si organizzano per lasciare velocemente il quartiere. Pertanto, i due innamorati si apprestano a salutare tutti i vicini prima di fuggire per sempre.

Il rapimento di David

Ramon va ad informare subito Aurelio del fatto che David sta per essere rapito e l'uomo ne ordina addirittura l'uccisione. Poco dopo, sconvolta, Valeria incontra Lolita e le racconta di quanto accaduto al giovane. Le spiega che alcuni uomini, tra i quali Fidel, gli hanno tratto un imboscata e lo hanno improvvisamente rapito.

Nel contempo, il signor Quesada va ai laboratori dove Rodrigo lo attende per mettere in pratica le sue conoscenze sui gas tossici. L'uomo è particolarmente incuriosito a riguardo, ma non ha la minima idea del fatto che sta per cadere in una trappola. Poco dopo, Lolita chiede spiegazioni a Fidel sul rapimento di David. Lui prova a spiegarle che non c'entra nulla in tutta questa vicenda, ma la donna non crede ad una sola parola.

Altre anticipazioni di Una Vita

Purtroppo, i recenti avvenimenti hanno provocato diversi danni a Genoveva. Quando Ignacio la visita, infatti, fa una terribile scoperta: il bimbo che porta in grembo è morto. Pertanto, comunica immediatamente tutto anche a Marcelo e Luzdivina. Nel frattempo, Azucena si prepara per ripetere nuovamente la prova.

Poco dopo, Fidel consegna un'arma a Fidel per consentirgli di porre fine alla vita di David. Intanto, Aurelio resta ucciso dai gas tossici nel laboratorio. Finalmente, Rodrigo corre in città per informare tutti dell'accaduto, ma soprattutto per dire addio a Valeria, la quale ora può essere libera di ricostruire la sua vita con l'uomo che ama.

Infine, mentre tutti discutono sulla morte di Aurelio, Lolita ha un crollo nervoso a causa di una scoperta che la sconvolge: Ramon ha tentato di uccidere David.