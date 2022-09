Nuove passioni saranno al centro delle puntate di Una vita, la soap opera arrivata alla sesta e ultima stagione. Le trame provenienti dalla Spagna segnalano che Rosina Rubio (Sandra Marchena) scoprirà la natura del rapporto tra sua sorella Hortensia e Pascual Sacristan, dopo averli visti in atteggiamenti intimi.

Una vita anticipazioni: bacio appassionato tra Pascual e Hortensia

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5, segnalano che Rosina scoprirà il segreto di sua sorella.

Tutto inizierà quando Pascual (Octavi Pujades) deciderà di mettersi alle spalle il dolore della perdita della moglie.

La madre Inma (Inma Sancho), infatti, lo convincerà a ritrovare l'amore. Sacristan, a questo punto, deciderà di farsi avanti con Hortensia (Amaia Lizzarralde), tanto che i due non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione finendo per darsi un bacio appassionato. Peccato che questo momento diventerà un incubo per l'imprenditore.

Rubio vuole vivere in segreto la relazione con l'amato

Nelle nuove puntate spagnole di Una vita, la dispotica Hortensia temerà di essere giudicata dal vicinato. Per questo motivo la donna vorrà vivere ancora in segreto la sua nuova relazione con Pascual, visto che si era opposta al fidanzamento di sua figlia con Guillermo. All'inizio l'imprenditore accetterà le condizioni imposte dalla sua amata, per poi metterla davanti alle proprie responsabilità.

Sacristan, infatti, vorrà vivere il loro rapporto alla luce del sole, ormai stanco della "clandestinità". Ma Rubio non avrà nessuna intenzione di dare retta all'amato, tanto da fargli una scenata al ristorante davanti a Rosina, diventata nel frattempo sospettosa nei suoi confronti. Ovviamente tutto questo non piacerà a Pascual, il quale non esiterà ad avere un furioso confronto la donna.

Rosina sorprende la sorella e il papà di Guillermo teneramente abbracciati

La madre di Azucena riuscirà a farsi perdonare a fatica da Sacristan, ottenendo da lui altro tempo per ufficializzare la loro relazione. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Rosina sorprenderà la sorella e il papà di Guillermo teneramente abbracciati all'interno di una stanza del ristorante.

Hortensia, a questo punto, sarà costretta a raccontare tutta la verità a sua sorella. Alla fine Rubio accetterà di vivere il suo amore alla luce del sole oppure la storia finirà come se nulla fosse successo? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come evolverà questa storyline.