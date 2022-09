Mancano poche ore alla messa in onda della terza puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni che stanno circolando sulla diretta di lunedì 26 settembre, riguardano soprattutto i tanti confronti che ci saranno nella casa: la fidanzata di Luca Salatino avrà un faccia a faccia con Elenoire Ferruzzi dopo i tanti accadimenti della settimana, Giucas Casella rientrerà per difendersi dalle cose poco carine che Attilio Romita ha detto sul suo conto. Previsto anche un approfondimento sul "matrimonio libero" di Giaele De Donà.

Aggiornamenti sull'appuntamento con il Grande Fratello Vip

Gli autori del Grande Fratello Vip vogliono subito approfittare dei "temi caldi" della settimana, e già nel corso della terza puntata saranno approfonditi dal presentatore.

Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda in diretta il 26 settembre, fanno sapere che Alfonso Signorini guiderà almeno due faccia a faccia, uno attesissimo tra le donne che sono legate a Luca Salatino in un modo o nell'altro.

Lunedì sera, dunque, nella casa più spiata d'Italia ci sarà un confronto tra Elenoire e Soraia, la fidanzata del tronista che in questi giorni è finito al centro dell'attenzione per il rapporto che ha instaurato con Ferruzzi.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è già esposta sui social per accusare la vippona di aver messo in atto una strategia, fingendosi interessata al suo compagno e poi accusandolo si averla illusa solo per assicurarsi spazio in puntata.

I commenti sull'ex protagonista del Grande Fratello Vip

Soraia, dunque, avrà la possibilità di guardare negli occhi Elenoire e rispondere alle cose poco carine che ha detto sul suo conto nei giorni scorsi.

La concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha punzecchiato più volte Luca sulla relazione che vive con Cerruti da circa quattro mesi, e l'ha fatto tirando in ballo un sentimento non sincero e una morbosità che lei non comprende.

"Per me non è nemmeno innamorato come dice", ha ripetuto in più occasioni Ferruzzi sempre in merito alla storia d'amore che è nata negli studi di Uomini e Donne la scorsa primavera.

La ragazza, però, potrà anche rivedere il fidanzato (non dovrebbero esserci contatti fisici nel rispetto nelle norme anti-Covid) per spronarlo a non mollare.

Recentemente, infatti, Salatino ha espresso la volontà di ritirarsi dal gioco per la forte mancanza che sente della sua vita e soprattutto della compagna: stasera Soraia proverà a fargli cambiare idea faccia a faccia.

Un apprezzato ritorno al Grande Fratello Vip

Soraia non sarà l'unica ospite della terza puntata del Grande Fratello Vip.

Nel corso della diretta che Signorini condurrà il 26 settembre, ci sarà anche un attesissimo confronto tra Giucas Casella e Attilio Romita.

Nei giorni scorsi, infatti, il giornalista ha sparato a zero sull'ex vippone dicendo: "Lui è un vecchio bavoso. L'anno scorso faceva la doccia con due belle ragazze e allungava le mani, quella è stata una scena viscida".

Stasera il mago tornerà nella casa per difendersi da queste accuse e non solo.

Tra i temi della serata, ci sarà anche il matrimonio di Giaele: la ragazza ha raccontato di vivere un amore libero, ovvero lei e il marito possono avere altre frequentazioni purché se lo dicano reciprocamente.

Alla puntata di lunedì, infine, non parteciperanno Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis: i due sono usciti dalla casa domenica scorsa per andare a votare nella loro città e, come è previsto dal regolamento, prima di rientrare devono affrontare una quarantena di cinque giorni in una stanza d'albergo.

Pare che questi due vipponi siano stati gli unici in un gruppo di 23 ad aver preso parte alle elezioni politiche del 25 settembre.