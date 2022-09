Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera arrivata alla sesta e ultima stagione sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle nuove puntate, provenienti dalla Spagna segnalano che Valeria Cardenas e David Exposito decideranno di partire per l'America dopo la presunta morte di Aurelio Quesada.

Una vita: Rodrigo deciso a eliminare Aurelio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in tv, annunciano che una coppia otterrà il suo lieto fine dopo aver superato tanti ostacoli.

Tutto inizierà quando Rodrigo capirà che non c’è più posto nel cuore di sua moglie in quanto appartiene solo David, che ha finto di essere suo marito fino a questo momento.

Il chimico, a questo punto, deciderà di farsi da parte per permettere a Valeria di vivere il suo grande amore. In seguito, il dottor Lluch sentirà il bisogno di eliminare Aurelio per evitare che possa nuocergli ancora. Per fare ciò, l’uomo si metterà d’accordo con Genoveva (Claudia Garrido), fingendosi disposto a spiegare a suo marito come si prepara il gas tossico con cui vuole diventare ricco.

A questo punto Rodrigo attirerà il messicano in una trappola per poi legarlo a una sedia dopo averlo narcotizzato. Non contento, l’ex di Valeria aprirà il gas, innescando così un brutto incendio che porterà alla morte Quesada. Alla fine il maggiordomo Marcelo riconoscerà il corpo del suo padrone dall’anello, dato che esso risulterà completamente carbonizzato.

Quesada viene dato per morto

Nelle puntate spagnole di Una vita, Rodrigo si congederà da Valeria, che invece dovrà attendere ancora del tempo per avere il suo lieto fine. David, infatti, verrà rapito da Ramon Palacios (Junma Navas) e Fidel (Alejandro Siguenza) su ordine di Aurelio, che gli aveva chiesto di ucciderlo.

L’omicidio non avverrà, visto che Quesada verrà dato per morto nell’incendio appiccato dal dottor Lluch.

Per questo motivo, Exposito verrà liberato, promettendo al signor Palacios e il poliziotto che non racconterà niente di quanto successo per poi tornare da Valeria per organizzare la loro partenza.

David e Valeria partono per rifarsi un futuro in America

David e Valeria si congederanno da Acacias 38 dopo aver salutato tutti i residenti, in particolare Lolita Casado (Rebeca Alemany).

I due decideranno di rifarsi un futuro in America, dove dimostreranno di essere marito e moglie grazie ad alcuni documenti falsi. Un addio che commuoverà Liberto, Bellita, José Miguel, Servante e Jacinto.

In questo modo, gli attori Roser Topias e Aleix Angel Meca lasceranno il cast della soap opera.