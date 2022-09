Uno spiazzante colpo di scena sarà al centro delle nuove puntate di Un altro domani, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Spagna, raccontano che Carmen Villanueva deciderà di lasciare Victor Velez de Guevara quando scoprirà della sua infedeltà.

Un altro domani, anticipazioni: Francisco scopre che Carmen ama un altro uomo

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve sui teleschermi italiani annunciano che Carmen prenderà una decisione che lascerà tutti stupefatti.

Tutto inizierà quando la protagonista non riuscirà a superare il dolore di non poter stare con Kiros. Pertanto, la giovane Villanueva trascorrerà alcune serate al rio club della colonia, dove inizierà a bere più del dovuto. A tal proposito, la fanciulla dovrà vedersela con alcuni grattacapi quando verrà fotografata in una situazione equivoca con un borghese e quando Kiros verrà arrestato nel tentativo di salvare l’onore dell’amata.

Inoltre, Carmen dovrà affrontare suo padre Francisco, il quale scoprirà che ama un altro uomo che non è Victor dopo aver spiato una conversazione con Enoa. Alla fine, la protagonista sarà costretta a prendere in mano la decisione, tanto da avvicinarsi a Velez de Guevara.

La giovane Villanueva scopre che il fidanzato frequenta una cortigiana

Nelle puntate Spagna di Un altro domani, Carmen accetterà di incontrare gli amici di Victor dopo aver ricevuto il suo perdono per le fotografie compromettenti. A tal proposito, la fanciulla si recherà insieme al fidanzato ad un evento, organizzato all’esclusivo club di Rio Muni.

In questa occasione, la giovane Villanueva si intratterrà a parlare con alcune ragazze, alle quali confiderà che Velez de Guevara ha cambiato in meglio le sue abitudini grazie ai sentimenti che prova per lei. Ma ecco che Linda le racconterà che Victor frequenta ogni tanto una cortigiana nonostante sia fidanzato con lei. Una rivelazione, che destabilizzerà la figlia di Francisco, la quale prenderà una decisione sconvolgente in merito al suo fidanzamento, senza pensare alle conseguenze.

La figlia di Francisco restituisce l’anello di fidanzamento a Victor

Carmen avrà un confronto acceso con Victor nel corso di un viaggio di ritorno a casa. La figlia di Francisco andrà su tutte le furie quando il suo fidanzato le confiderà di essersi intrattenuto con una dama di compagnia soltanto in amicizia. Tuttavia, la versione non sarà creduta alla giovane Villanueva, che seccata gli restituirà l’anello di fidanzamento, precisando di aver rinunciato addirittura al suo lavoro in fabbrica per stargli più vicino. Una decisione, che avrà delle conseguenze drastiche all’interno della telenovela spagnola.

In attesa di vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che Dos Vidas è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:50 sui teleschermi di Canale 5.