Puntate ricche di colpi di scena quelle che andranno in onda dal 10 al 15 ottobre per tutti gli amanti della soap Una vita. Verrà dato molto spazio a Lolita, la quale verrà a sapere che Ramón ha intenzione di togliere la vita a David, anche con l'aiuto di Fidel, che però smentirà tutto. Di seguito il resto delle anticipazioni.

Marcelo ferma Aurelio

Le anticipazioni delle prossime puntate si aprono con il tentativo di Marcelo di fermare Aurelio prima che questo possa eliminare una volta per sempre Genoveva. Riuscirà nel suo intento? Almeno per il momento la donna si salverà.

Nel frattempo Pascual sospetterà che l'esito del test Azucena in qualche modo sia stato truccato per dare un esito falso.

Ancora al centro dell'attenzione ci sarà Ramón, che informerà Aurelio sul fatto che David verrà rapito da li a breve. Inoltre, ordinerà la morte proprio del suo ex ormai dipendente. Preparandosi per la fuga definitiva, Valeria e David diranno per sempre addio ai loro vicini, che non sanno della fuga che stanno per mettere in atto.

Sempre nelle puntate dal 10 al 15 ottobre, Valeria incontrerà Lolita per dirle qualcosa di incredibile. La informerà che David in realtà è stato rapito purtroppo da alcuni brutti uomini e tra questi c'è anche Fidel. Sarà un trauma per Lolita ascoltare questa notizia, infatti la donna resterà sconvolta e non saprà cosa pensare dell'accaduto.

Azucena sporgerà denuncia per l'esito del test, che potrebbe essere stato falsato. Ma questa iniziativa potrebbe non servire.

Genoveva perde il figlio che aspettava

Aurelio si dirigerà verso i laboratori per far in modo che Rodrigo in qualche modo possa esercitare le sue conoscenze sul gas nocivo, ma purtroppo non saprà che da li a poco cadrà in una brutta trappola.

Si tornerà ancora a parlare di Fidel, che dirà a Lolita di non essere coinvolto nel rapimento di David, ma purtroppo per lui la donna sembrerà non credergli.

A seguito di un controllo sanitario, Genoveva scoprirà di aver perso il bambino. Sarà Ignacio a riferire della tragedia a Marcelo e successivamente anche a Luzdivina: per tutti sarà una brutta notizia da digerire.

Terrà banco sempre il presunto test falsato, che Azucena si preparerà a ripetere per convincersi una volta per tutte. Poi ci sarà una grande sorpresa per Maruxiña, che sorprenderà Ignacio in atteggiamenti sospetti con il suo amante.

Anche se aveva smentito, Fidel darà a a Ramón proprio l'arma che dovrebbe porre fine alla vita del povero David. E con la morte di Aurelio, Rodrigo - che ha eliminato l'uomo - tornerà ad Acacias per salutare una volta per sempre Valeria. In questo modo la donna sarà libera di esprimere i suoi sentimenti per David e iniziare con lui un nuovo percorso. Ci riuscirà?

In quartiere si parlerà della morte di Aurelio Quesada, che ha avuto delle modalità che lasceranno molti dubbi agli abitanti di Acacias. Infine, Lolita dovrà fare i conti con uno stato di esaurimento nervoso, che sarà scatenato dalla scoperta della volontà di Ramon di togliere la vita a David.