Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma a ottobre su Rai 1? Le anticipazioni sulla soap opera pomeridiana rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Marco e Stefania.

Spazio anche alle novità legate alla vita di Marcello che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, riuscirà finalmente a dare una svolta importante alla sua vita lavorativa.

Stefania delude Marco: nuove puntate Il Paradiso 7 di ottobre

Nel dettaglio, i colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, dove ci sarà spazio per le vicende di Marco e Stefania.

La situazione tra i due non sarà proprio delle migliori, soprattutto dopo che Stefania si renderà protagonista di un gesto che finirà per deludere il suo fidanzato.

Gli spoiler della soap opera di Rai 1, infatti, rivelano che Stefania si ritroverà a rilasciare la sua prima intervista per la Rai, dove avrà modo di parlare del libro scritto per sua mamma Gloria, che si trova ancora in carcere a scontare la sua pena.

Un libro che ha visto la luce anche grazie all'aiuto di Marco, il quale ha preso a cuore le sorti della mamma della sua fidanzata ed ha fatto in modo che un editore si occupasse della pubblicazione del manoscritto di Stefania.

Stefania e Marco, arriva la prima crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Ebbene, in occasione di questa intervista per la tv di Stato, Stefania si dimenticherà completamente di fare il nome di Marco nel momento in cui ringrazierà le varie persone che le sono state d'aiuto per far sì che il suo libro finisse nelle librerie di tutta Italia.

Un duro colpo per Marco e nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di ottobre, il giovane nipote della contessa non potrà fare a meno di sentirsi amareggiato da questo tipo di comportamento della sua fidanzata.

Marco non nasconderà la sua delusione per questo modo di fare di Stefania e tra i due fidanzati ci sarà spazio per la prima crisi, che si ritroveranno ad affrontare a distanza di poco tempo dalla festa di fidanzamento ufficiale.

Marco riuscirà ad andare oltre oppure questa situazione finirà per incrinare il suo legame affettivo con la figlia di Gloria ed Ezio?

Marco cambia vita grazie alla contessa: trame nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di ottobre ci sarà spazio anche per il riscatto social di Marcello.

Il giovane Barbieri, dopo essere entrato a far parte della "scuderia" della contessa Adelaide, avrà modo di avere anche la sua prima importante opportunità lavorativa.

Sarà proprio Adelaide che riuscirà a metterlo in contatto con uno dei più rinomati banchieri d'Italia: un grande successo per Marcello, che avrà finalmente la possibilità di cambiare vita e di iniziare un nuovo percorso professionale.