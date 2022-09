Cosa succede nelle prime puntate di Uomini e donne in onda dal 20 al 23 settembre su Canale 5? Le anticipazioni sul celebre dating show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Ida e Riccardo, entrambi presenti di nuovo in studio dopo la pausa estiva.

Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani, nuovamente single dopo la sua ultima frequentazione e alla presentazione delle prime due troniste di questa edizione, pronte a mettersi in gioco per cercare il loro principe azzurro in studio.

Gemma torna single: anticipazioni Uomini e donne 20-23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima settimana di programmazione di Uomini e donne dal 20 al 23 settembre 2022, rivelano che si partirà subito con le novità legate al percorso di Gemma Galgani.

La dama torinese, al termine della passata edizione, aveva cominciato una frequentazione con il cavaliere Giovanni, col quale ci sono state anche delle uscite di coppia.

Peccato, però, che le cose tra i due non abbiano funzionato nel migliore dei modi: Gemma è tornata in studio da "dama single", pronta a cercare ancora la sua anima gemella.

E, nel corso delle prime puntate di questa attesissima edizione, non sono mancate le provocazioni di Tina Cipollari, la quale ha sottolineato il fatto che questa estate Gemma non si sia sottoposta a nessun nuovo intervento di chirurgia estetica, contrariamente a quanto aveva fatto nella passata edizione.

Riccardo 'pazzo' di Federica: anticipazioni Uomini e donne 20-23 settembre

Occhi puntati anche sul ritorno della coppia composta da Ida e Riccardo: le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne nella settimana 20-23 settembre 2022, rivelano che tra i due ci sarà un acceso confronto in studio.

Durante l'estate, infatti, Riccardo ha provato a mettersi di nuovo in contatto con la sua ex, sperando forse di poterla riconquistare, ma tra i due non ha funzionato.

Sta di fatto che, a destare grande attenzione nel corso delle prime puntate di questa nuova stagione del programma, sarà la presenza di Federica Aversano, la quale colpirà moltissimo Riccardo.

Tra le nuove troniste di quest'anno, infatti, spicca proprio il nome della bella Federica, ex pretendente di Matteo Ranieri, la quale avrà la possibilità di cercare la sua anima gemella in trasmissione.

Ospiti in studio Lorenzo e Claudia: anticipazioni Uomini e donne 20-23 settembre

Riccardo, fin dal primo momento, si dichiarerà "pazzo" della nuova tronista, al punto da insistere per poter fare un ballo in studio con lei.

Occhi puntati anche sul ritorno di Pinuccia che, proprio come Gemma, finirà subito nel mirino di Tina: tra le due donne, infatti, ci sarà subito un primo battibecco.

E poi ancora, le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne rivelano che in studio ci sarà spazio anche per il ritorno della coppia composta da Lorenzo e Claudia che, proprio questa estate, hanno annunciato sui social che presto diventeranno genitori del loro primo bambino.