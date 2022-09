C'è grande attesa per la nuova stagione di Uomini e donne e per il ritorno di Maria De Filippi in televisione. Nella giornata di lunedì 5 settembre Armando Incarnato ha stupito i suoi follower, che lo seguono su Instagram, mostrando il suo nuovo look. Il cavaliere del dating show di Canale 5 ha tinto i capelli di bianco.

Uomini e Donne: il nuovo look di Armando Incarnato

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Armando Incarnato ha cambiato spesso look. Il single partenopeo, nel corso della sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi, ha avuto i capelli lunghi, corti, del suo colore naturale o con qualche riflesso più chiaro, ma non ha mai osato un cambio drastico di colore.

Nella giornata del 5 settembre, però, il protagonista del parterre ha voluto osare di più, facendosi fare dal parrucchiere un colore che, sicuramente, non passerà inosservato. Armando ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcune storie in cui ha mostrato la nuova tinta bianca.

Uomini e Donne: le parole di Armando Incarnato sul suo nuovo look

Armando Incarnato ha pubblicato un post sul suo profilo social, in cui si è mostrato seduto ancora dal parrucchiere, mentre aveva già finito di farsi tingere i capelli di bianco. Il protagonista di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Il mio? Un semplice equilibrio sopra la follia! Il vostro? Un semplice disequilibrio nella normalità''. Le nuove registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 settembre ed è ipotizzabile, pertanto, che il cavaliere del dating show si rechi nello studio del programma con il nuovo look.

Uomini e Donne, prossime puntate: Armando Incarnato potrebbe avere i capelli bianchi

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, pertanto, i telespettatori di Canale 5 potrebbero vedere sul piccolo schermo il nuovo look di Incarnato. Al momento non è ancora trapelata nessuna informazione in merito e non è chiaro se il single partenopeo abbia scelto di fare la tinta soltanto per pochi giorni o se manterrà la nuova acconciatura per più tempo.

Se il cavaliere napoletano dovesse recarsi nello studio del dating show con il nuovo colore della sua chioma, gli opinionisti presenti in studio potrebbero commentare la sua scelta. In particolar modo Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero dire cosa pensano del nuovo look del protagonista della trasmissione e potrebbero essere interpellate anche le dame del parterre, per esprimere un giudizio in merito. In ogni caso, sotto al post con lo scatto sui social, i follower di Armando Incarnato hanno espresso giudizi positivi ed hanno apprezzato il nuovo colore di capelli del cavaliere.