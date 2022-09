Nella giornata di lunedì 12 settembre si è svolta la registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, durante le riprese, ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono over. A tal proposito, Roberta Di Padua ha chiuso la conoscenza con Alessandro, ma ha deciso di rimanere nel parterre. Gemma, invece, ha conosciuto un nuovo cavaliere, arrivato in studio per corteggiarla. Inoltre, Ida e Riccardo hanno avuto una discussione, così come Armando e Alessandro. Nel frattempo, Fabio e Isabella sono tornati per raccontare come vanno le cose da marito e moglie.

Uomini e Donne, riprese 12 settembre: Roberta decide di restare nel parterre

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, che si sono svolte negli studi di Roma il 12 settembre, sono state ricche di colpi di scena. Dopo qualche mese di assenza, Roberta Di Padua è ritornata nella trasmissione e ha deciso di conoscere Alessandro. Nelle ultime riprese, la coppia ha raccontato di essere uscita a cena, ma i due single hanno deciso di non proseguire nella loro frequentazione. Le anticipazioni trapelate in rete dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che la dama di Cassino ha deciso di rimanere nel parterre, tentando di trovare l'amore in televisione.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma ha un nuovo cavaliere

Nel frattempo, durante le riprese di Uomini e Donne del 12 settembre, Gemma ha avuto una piacevole novità. Le indiscrezioni sulla nuova registrazione del dating show rivelano che un nuovo cavaliere è arrivato in studio per conoscere Galgani. Al momento, non si sa se la dama torinese abbia gradito il single e se abbia fatto commenti sull'aspetto fisico o caratteriale dell'uomo.

L'unica cosa certa, attualmente, è che Tina, scherzando, avrebbe voluto che un medico visitasse Gemma. Pertanto, sembrerebbe ipotizzabile che l'uomo, arrivato in studio per corteggiarla, possa avere colpito Galgani, al punto da provocarle emozioni, su cui l'opinionista avrebbe ironizzato.

Uomini e Donne anticipazioni: Armando e Alessandro ai ferri corti

Inoltre, durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 settembre, ci sono state anche liti in studio. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Ida e Riccardo, ancora una volta, hanno discusso durante le riprese. Al momento, però, non è chiaro come mai i due ex fidanzati siano arrivati allo scontro. Nel frattempo, anche Armando e Alessandro hanno avuto un diverbio e, anche in questo caso, non è chiaro come mai i due cavalieri siano arrivati alla lite. Fabio e Isabella, invece, sono tornati nello studio che li ha fatti conoscere, per raccontare come sta procedendo la loro vita da marito e moglie.