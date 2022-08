C'è grande attesa per l'edizione 2022/2023 di Uomini e donne. Tra il 28 e il 31 agosto potrebbero esserci le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi e stanno trapelando le prime indiscrezioni su quello che accadrà nelle puntate di settembre. Secondo le prime indiscrezioni in studio ci saranno quattro tronisti sconosciuti, il trono over e classico saranno ancora insieme e nel parterre over, salvo cambiamenti, saranno confermati gli stessi single che erano presenti nelle puntate di maggio ed è ipotizzabile un confronto fra Ida e Riccardo.

Uomini e Donne, puntate di settembre: quattro tronisti sconosciuti

Nella mattinata di martedì 16 agosto sono emersi i primi gossip su quello che andrà in onda a Uomini e Donne a partire dal mese di settembre. Lorenzo Pugnalon, ha condiviso nelle sue storie su Instagram qualche dettaglio su quello che potrebbe succedere a fine agosto, quando ci saranno le prime riprese del dating show di Canale 5. Il blogger ha rivelato che fra il 28 e il 31 agosto potrebbero iniziare le registrazioni del programma di Maria De Filippi. In studio potrebbero arrivare quattro tronisti, pronti a mettersi in gioco e a cercare l'amore in televisione. Contrariamente ai rumor che erano trapelati in rete nei giorni scorsi, potrebbero non essere dei volti noti, ma sconosciuti.

Uomini e Donne, nuove puntate: il trono over e classico insieme

Come già accaduto nella precedente edizione, anche per le puntate di Uomini e Donne, per la stagione televisiva 2022/2023, sarà confermata la nuova formula che prevede il trono over e classico insieme. Pertanto, sia i giovani che i single over tenteranno di trovare l'uomo e la donna della loro vita durante le stesse puntate.

Lorenzo Pugnaloni ha anche rivelato che per quanto riguarda gli over, sembrerebbero non esserci molte variazioni nel cast della trasmissione di Maria De Filippi. A settembre potrebbero tornare in studio quasi tutti i partecipanti che cercavano l'amore nel mese di maggio.

Uomini e Donne: possibile confronto fra Ida e Riccardo

Inoltre nelle prime puntate di Uomini e Donne potrebbe esserci l'ennesimo confronto fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella precedente edizione del dating show di Maria De Filippi la coppia non era riuscita a trovare un punto di incontro. Come già accaduto nelle scorse edizioni del programma di Canale 5, è plausibile che anche Gemma racconti come ha trascorso le sue vacanze. Se la dama torinese dovesse spiegare in studio cosa ha fatto durante le sue ferie estive, è possibile che Tina inizi a prendere di mira Galgani, criticando le sue scelte e le sue vicende sentimentali.