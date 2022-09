Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 21 settembre ci saranno importanti novità per Viola. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che la professoressa Bruni tornerà in classe per insegnare ma, all'uscita da scuola, verrà raggiunta da due ragazzi in scooter: Viola sarà vittima di un attacco di panico. Fortunatamente, Guido, vedendola in quello stato, la aiuterà.

Un posto al sole, anticipazioni 21/9: Viola viene raggiunta da due ragazzi in scooter

Le anticipazioni di Un posto al sole del 21 settembre forniscono maggiori dettagli su quello che accadrà a Viola. Durante l'episodio, la figlia di Ornella tornerà in cattedra, provando a tornare alla normalità. La sua intenzione sarà quella di riprendere il suo lavoro di insegnante nella classe di Bianca. Il giorno del suo ritorno a scuola, la professoressa Bruni verrà accolta con gioia dagli studenti ma, purtroppo, accadrà qualcosa di inquietante. Quando uscirà da scuola, Viola verrà raggiunta da due ragazzi in scooter, i quali si avvicineranno a lei guardandola con sguardi torvi. A quel punto, la moglie di Eugenio non riuscirà a capire le intenzioni dei 2 giovani, ovvero se si tratta solo di interesse e curiosità o di occhiate minacciose.

Un posto al sole, trama 21/9: Viola ha un attacco di panico

Ad un certo punto, Viola si accorgerà che i due ragazzi in scooter torneranno indietro, andandole incontro. Pertanto, la professoressa Bruni inizierà ad avere paura. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole rivelano che la signora Nicotera subirà un attacco di panico: fortunatamente, Guido Del Bue, che si troverà nei paraggi essendo in turno nella zona, si prenderà cura di lei.

Un posto al sole, episodio, 21/9: Guido aiuta Viola a tranquillizzarsi

Dopo la sparatoria in cui è rimasta ferita gravemente, un agguato che ha causato, purtroppo, la morte di Susanna Picardi, la figlia di Ornella ha continuato a rivivere gli attimi di follia di Lello Valsano. Inoltre, la moglie di Eugenio si è sentita, per così dire, in 'colpa' per essere sopravvissuta, mentre per la figlia di Adele non c'è stato nulla da fare.

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 21 settembre forniscono qualche dettaglio in più su quello che accadrà fuori dalla scuola. Guido si renderà conto che la sua vicina di casa sarà particolarmente scossa e in difficoltà: per questo motivo non esiterà ad aiutarla. A quel punto, il vigile si accorgerà che Viola non ha ancora superato del tutto il trauma subito recentemente. Al momento, non è chiaro se Guido rivelerà a qualche familiare di Viola ciò che è accaduto oppure se Del Bue nasconderà quanto successo.