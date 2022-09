Ramon Agnelli è approdato da pochi giorni nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane ballerino di danza classica è entrato nella squadra di Alessandra Celentano e si sta facendo notare anche per la sua innata simpatia. Riesce persino a tenere testa alla severa coach di danza e per questo sta diventando l'idolo del web.

Amici 2022: Ramon conquista Celentano con un regalo inusuale

Ramon è uno degli allievi della maestra Celentano. La nuova edizione di Amici è iniziata da pochi giorni e Ramon è già stato oggetto di un primo provvedimento disciplinare.

É stata proprio la sua prof ad infliggergli la punizione, visto che a suo giudizio, durante la settimana in casetta, si e presentato con un abbigliamento non consono per un ballerino classico. Ebbene, nell'ultima puntata di Amici trasmessa domenica pomeriggio su Canale 5, la maestra gli ha sospeso la maglia. Oggi però, la punizione è stata sospesa e questo, anche grazie ad un gesto di Ramon che ha fatto sorridere la sua severa maestra. Ramon le ha regalato dei pantaloncini leopardati, accompagnando questo inusuale regalo con una lettera.

Ramon Agnelli, il 21enne è un vero talento nella danza classica

Ma cosa si sa di Ramon? Ebbene, il ballerino ha 21 anni e viene da Turate in provincia di Milano.

Nonostante sia giovanissimo, il ballerino ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto. Ha già lavorato alla Scala e agli Arcimboldi e pure al Metropolitan di New York. Da non dimenticare che ha anche partecipato allo Youth American Grand Prix. Un risultato non da poco per un ballerino italiano. Tanti anni di studi, uniti all'indubbio talento e alle esperienze lavorative sopra citate, lo hanno portato ad essere scelto da Alessandra Celentano ad Amici 2022.

Il ballerino Ramon è l'idolo del web

Dopo il regalo fatto alla sua maestra, il popolo della rete ha eletto Ramon come idolo del web. Già si era notata la sua simpatia nel momento in cui Alessandra lo aveva punito. Il ballerino aveva fatto notare come il provvedimento fosse a suo giudizio, troppo esagerato. Tornato in casetta, si era messo il pigiamino blu, strappando una risata ai telespettatori.

Poi il regalo e la lettera per la sua maestra lo hanno definitivamente consacrato come idolo della rete. Uno dei pochi allievi che sembra riuscire a tenere testa a Alessandra Celentano. Sui social si sprecano Meme e commenti, sopratutto dopo la messa in onda dell'ultimo daytime su Canale 5. Tra i commenti, quello che recita: "Che icona questo ragazzo", oppure quello in cui un utente scrive: "La Cele è già caduta ai suoi piedi io lo amo". Da considerare che Amici é solo all'inizio e il percorso di Ramon Agnelli è ancora tutto da scoprire.