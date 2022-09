Uomini e donne torna in onda nella settimana 19-23 settembre 2022 con le prime puntate della nuova stagione. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi resta confermato nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, come sempre alle 14:45, quando tornerà a prendere il posto della soap Un altro domani e Terra Amara.

Ma cosa succederà in queste prime nuove puntate della prossima stagione? I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende dei protagonisti del trono over, tra cui quelle di Ida e Riccardo, che daranno una svolta importante al loro percorso.

Ida e Riccardo voltano pagina: anticipazioni Uomini e donne 19-23 settembre

Nel dettaglio le anticipazioni della prima settimana di Uomini e donne, dal 19 al 23 settembre 2022, rivelano che tra Ida e Riccardo si arriverà a una chiusura definitiva.

Dopo che Riccardo ha provato a riconquistare la dama nel corso dell'estate, i due decideranno di mettere una pietra sopra a quello che c'è stato tra di loro e volteranno pagina.

Il cavaliere si farà avanti con Federica Aversano, new entry della stagione arrivata nel programma come tronista. Ida, invece, uscirà in esterna con il suo ex Alessandro e tra i due scatterà un nuovo intenso bacio, che non passerà affatto inosservato.

Eppure Maria De Filippi non esiterà a bacchettare i due protagonisti del trono over, accusandoli di comportarsi da "bambini" che tendono a farsi dei dispetti per ripicca.

Tina vs Pinuccia, Gemma viene mollata: anticipazioni Uomini e donne 19-23 settembre

Le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne, dal 19 al 23 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per la prima lite tra Tina e Pinuccia.

Alessandro del trono over, infatti, deciderà di iniziare la conoscenza con una nuova dama e questa sua scelta metterà in crisi Pinuccia, la quale si scaglierà duramente contro il cavaliere.

Un modo di fare che porterà Tina a schierarsi contro Pinuccia e tra le due divamperà la prima animata discussione della stagione.

Per Gemma, invece, sarà il momento della prima uscita con un nuovo pretendente: tra i due ci sarà anche un bacio ma poi, in studio, sarà il cavaliere a voler troncare la frequentazione con la dama torinese.

Il ritorno di Armando e Catia: anticipazioni Uomini e donne prime puntate settembre

Nel corso delle prime puntate di Uomini e donne 2022/2023 ci sarà spazio anche per il ritorno di altri volti storici del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

È questo il caso di Armando Incarnato, che si ritroverà a litigare con Ida Platano, così come tornerà in studio anche la dama Catia.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti di questa edizione, oltre a Federica Aversano è arrivata anche Lavinia, originaria di Roma. Gli altri due tronisti, invece, si chiamano entrambi Federico.