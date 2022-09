L'attesa sta per terminare. Il 12 settembre alle 15:55 Il Paradiso delle signore ripartirà con nuove e avvincenti puntate che si preannunciano ricche di novità. Nei primi tre appuntamenti della settimana, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre i telespettatori conosceranno i nuovi personaggi della settima stagione: Matilde Frigerio e le Veneri Clara ed Elvira. Inoltre, stando alle anticipazioni, Vittorio Conti rimarrà colpito da una nuova conoscenza, mentre al grande magazzino la contessa seminerà scompiglio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 del 12 settembre: Vittorio conosce Matilde

La prima puntata de Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda lunedì 12 settembre 2022. La settima stagione partirà con la riapertura del grande magazzino milanese. Dopo gli eventi accaduti alla fine della sesta, la vita delle Veneri è andata avanti. Irene ha sostituito la signorina Moreau nel ruolo di capocommessa, Paola è tornata a lavorare dopo il congedo di maternità e Stefania ha scritto un libro che racconta la storia della madre Gloria. Stando alle anticipazioni, al Paradiso inizieranno a lavorare due nuove commesse, Clara ed Elvira. In assenza di Vittorio, Adelaide, divenuta comproprietaria del negozio, cercherà di mettere in difficoltà Flora, colpevole di averle "sottratto" Umberto.

Per raggiungere il suo scopo, però, finirà col creare scompiglio e malcontento tra le dipendenti, soprattutto in atelier. Agnese non sopporterà più la tirannia della contessa e spiazzerà tutti dando le dimissioni. Intanto, Conti sarà temporaneamente bloccato a New York. Mentre sarà in attesa di prendere un aereo per Milano, l'uomo conoscerà Matilde Frigerio e ne rimarrà colpito.

Il Paradiso 7, trama 13 settembre: Marco vuole che Gloria sia presente alla festa di fidanzamento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda il 13 settembre 2022 rivelano che la situazione al grande magazzino non migliorerà. Dopo la drastica decisione di Agnese di dare le dimissioni, Umberto e Marco cercheranno di convincere Adelaide a cambiare atteggiamento.

Il loro tentativo, tuttavia, risulterà vano, poiché la contessa sarà irremovibile. La sarta, dal canto suo, non sarà più disposta a subire le vessazioni della nobildonna. Roberto, Anna e Flora cercheranno un modo per porre rimedio ai problemi causati dalla contessa. La signora Amato, dopo aver abbandonato il grande magazzino, cercherà conforto in Armando. Al suo ritorno Vittorio, apprese le dimissioni di Agnese, andrà subito da lei. L'arrivo dell'uomo riaccenderà la speranza della donna di poter tornare al proprio lavoro. Nel frattempo, saranno in corso i preparativi per la festa di fidanzamento di Marco e Stefania. Per l'occasione, il giovane chiederà alla zia Adelaide un favore: mettere una buona parola con il direttore del carcere perché permetta a Gloria di partecipare all'evento.

Flora si dimette: Il Paradiso delle signore 7, puntata 14 settembre

Veronica riceverà una chiamata da Gemma che vorrebbe tornare a casa dopo il periodo trascorso lontano da Milano. La donna, però, è convinta che al momento non sarebbe una scelta giusta, ignorando che, in realtà, la ragazza si trova già in città. Intanto, dopo un'estate trascorsa a Roma, al Paradiso delle signore farà ritorno Maria. Tutto il team del grande magazzino la accoglierà a braccia aperte, compreso Vittorio che ha in mente grandi progetti per la giovane sarta. Stando alle anticipazioni, Agnese riprenderà a lavorare in atelier. La donna si ritroverà faccia a faccia con Adelaide e tra le tue ci sarà un aspro confronto. Nonostante le rassicurazioni di Conti e il ritorno di Maria, continuerà a regnare un clima teso e poco sereno. Resasi conto della situazione, Flora deciderà di dimettersi. La stilista, infatti, è convinta che solo la sua assenza "calmerà" la contessa e il clima al Paradiso tornerà ad essere sereno.