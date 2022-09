Cambio palinsesto per Canale 5 nella giornata di lunedì 19 settembre 2022. La programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche dovute alla messa in onda del funerale della Regina Elisabetta II.

Canale 5 seguirà in diretta l'evento funebre e ciò porterà alla cancellazione di diversi titoli che affollano il daytime della rete ammiraglia, tra cui le soap Beautiful e Un altro domani che non saranno in onda regolarmente nel corso del pomeriggio.

Verissimo nel daytime del 19 settembre: cambio palinsesto Mediaset

Nel dettaglio, il cambio palinsesto Mediaset del prossimo 19 settembre prenderà il via a partire dalle 11 del mattino.

Eccezionalmente per questo lunedì, il talk show Forum condotto da Barbara Palombelli non verrà trasmesso su Canale 5, dato che ci sarà spazio per la messa in onda di uno speciale Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

La presentatrice del talk show del weekend sarà la voce guida del funerale della Regina Elisabetta II e potrà contare sulla presenza in studio di diversi ospiti (tra cui la giornalista Cesara Buonamici del Tg5) per raccontare l'evento in diretta televisiva.

Lo speciale occuperà buona parte della mattinata e del primo pomeriggio di Canale 5, dato che alle 14:30 andrà in onda l'edizione di pranzo del Tg5 e poi a seguire ci sarà un altro speciale della testata diretta da Clemente Mimun.

Saltano Beautiful e Una Vita: cambio palinsesto Mediaset del 19 settembre

Dalle 15 alle 17:25 un nuovo speciale del Tg5, dedicato sempre al funerale della Regina Elisabetta II, occuperà la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e andrà avanti fino a quando la linea non passerà a Barbara d'Urso, per una nuova puntata del suo Pomeriggio 5.

Di conseguenza questo cambio palinsesto porterà alla cancellazione delle soap opera che popolano la fascia del primo pomeriggio Mediaset.

Lunedì 19 settembre, infatti, non sarà trasmesso nessun nuovo episodio di Beautiful e Una vita, così come a seguire non ci sarà spazio per la messa in onda di Un altro domani.

Slitta Uomini e donne, sospeso Terra Amara: cambio palinsesto Canale 5 del 19 settembre

Salta anche la prima puntata di Uomini e donne, inizialmente prevista per lunedì 19 settembre: il talk show di Maria De Filippi, così come il daytime di Amici 22, prenderanno il via a partire dal 20 settembre su Canale 5.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la soap opera Terra Amara, che non sarà trasmessa lunedì 19, ma neppure nei giorni a seguire.

La serie turca, infatti, risulta sospesa dalla programmazione di Canale 5 e molto probabilmente tornerà in onda solo nel corso dell'autunno, quando giungerà al termine la messa in onda della soap spagnola, Una Vita.