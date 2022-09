Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nei recenti episodi della soap partenopea, Marina e Roberto sono stati avvelenati e, nella serata di lunedì 26 settembre, la polizia continuerà a cercare chi ha tentato di uccidere i due imprenditori. Nel frattempo, Raffaele sarà preoccupato per la crisi coniugale di Eugenio e Viola. Filippo, invece, sostituirà suo padre e Giordano ai cantieri, mentre Niko e Manuela continueranno a litigare per il piccolo Jimmy.

Un posto al sole, anticipazioni 26 settembre: la polizia continua le indagini sull'avvelenatore

Le puntate di Un posto al sole continuano a tingersi di giallo. Sembrava essere tornato il sereno, dopo la fine dell'incubo legato alla sparatoria di Lello Valsano e alle minacce dei camorristi ai danni di Raffaele e della sua famiglia. Purtroppo, le beghe a Palazzo Palladini non sono finite e, nei recenti episodi della soap partenopea, Marina e Roberto sono stati avvelenati. Le anticipazioni del 26 settembre rivelano che la polizia continuerà le indagini, per cercare di scoprire chi avrà sabotato la bottiglia di champagne recapitata ai due imprenditori. Al momento, non sono trapelati ancora indizi utili, per scoprire l'identità della persona che ha tentato di uccidere la coppia.

Durante la loro vita, gli ex coniugi Ferri hanno avuto molti nemici e, non sempre, hanno agito in modo lecito. L'unica cosa certa è che l'elenco di chi potrebbe volere la morte di Giordano e del papà di Filippo comprende diversi nomi.

Un posto al sole, trama 26 settembre: Raffaele è preoccupato per Eugenio e Viola

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole del 26 settembre, Raffaele sarà preoccupato per la crisi coniugale fra Eugenio e Viola.

Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che il portiere di Palazzo Palladini continuerà a notare la distanza fra il magistrato e la professoressa Bruni. Pertanto, Giordano non vorrà stare con le mani in mano e vedere il matrimonio della sua figlia adottiva andare a rotoli. Raffaele, quindi, cercherà di coinvolgere Diego.

Al momento, non è chiaro se il cameriere di Caffè Vulcano verrà incaricato da suo padre nel fare qualcosa per la sua sorellastra o se, semplicemente, ascolterà le confidenze del marito di Ornella.

Un posto al sole, episodio 26 settembre: Filippo si occupa dei cantieri, Niko e Micaela ai ferri corti

Durante l'episodio di Un posto al sole, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 26 settembre, ci sarà spazio anche per altri protagonisti della soap. Le anticipazioni della puntata rivelano che Filippo dovrà sostituire Marina e Roberto ai cantieri. La coppia, infatti, non sarà ancora nelle condizioni fisiche adatte per occuparsi della loro attività imprenditoriale. Nel frattempo, Niko e Micaela continueranno a farsi la guerra, per ottenere l'affido esclusivo di Jimmy.