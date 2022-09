Arrivano le anticipazioni di Un Posto al Sole 26-30 settembre 2022 delle puntate in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50 e su RaiPlay on demand e anche in replica.

A Palazzo Palladini c'è molta tensione e nessuno sembra essere tranquillo. Nuovi sconvolgenti avvenimenti renderanno ancora più pesante l'atmosfera. Come svelano gli spoiler Upas, Marina e Roberto verranno avvelenati e la polizia accorrerà per indagare. In questa occasione rivedremo Lara, rimasta a lungo lontano da Napoli.

E poi ancora, Viola ed Eugenio saranno sempre più in contrasto e la coppia sarà sul punto di dirsi addio definitivamente.

Occhio anche a Nunzio, che prenderà una decisione sconvolgente su Chiara dopo essersi messo nei guai.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Viola ed Eugenio verso la separazione

Una settimana da non perdere quella di Upas che chiude il mese di programmazione di settembre. Non c'è pace a Palazzo Palladini ma nemmeno alla Terrazza, dove il malumore e la tristezza regnano sovrani.

In queste puntate di Un Posto al Sole, Viola si sente in colpa per la morte di Susanna e continua a tormentarsi. Ciò che è successo non fa altro che metterla in difficoltà anche con Eugenio, che ritiene responsabile. Viola proverà anche a tornare a scuola, ma sarà continuamente assalita dal panico.

In una mattinata come le altre, due ragazzi in scooter la seguiranno e Viola temerà il peggio.

In preda a una crisi di panico verrà aiutata da Guido, ma il suo pensiero andrà sempre a Eugenio, e al suo lavoro così pericoloso per sé stesso e gli altri.

In seguito a questo episodio, Viola ed Eugenio saranno sempre più distanti e la coppia sembrerà essere ormai arrivata all'addio definitivo.

Nunzio prende una decisione sconvolgente su Chiara

Continuando con le anticipazioni della settimana dal 26 al 30 settembre, ci sarà spazio anche per parlare di Nunzio e Chiara, che si sono appena ritrovato.

Il coraggioso Nunzio ha fatto di tutto per rintracciare Chiara, ma di certo non si aspettava che fosse ricaduta nella sua dipendenza.

Stando ai nuovi spoiler di Un posto al sole, Nunzio si troverà in una situazione molto pericolosa, essendo stato costretto ad aiutare la fidanzata per l'ennesima volta.

E così, sebbene con molta sofferenza, Nunzio prenderà una decisione sconvolgente su Chiara.

Lara indagata per l'avvelenamento di Marina e Roberto: spoiler Upas

All'appartamento di Ferri arriverà un dono molto gradito, ma non tutto è come sembra. Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al Sole, Marina e Roberto verranno avvelenati.

I due rischieranno di morire e, oltre ai soccorsi, arriverà anche la polizia, che inizierà a indagare. Si tratta indubbiamente di tentato omicidio, ma chi è il responsabile?

Gli inquirenti rintracceranno Lara, una delle principali sospettate.

Costretta a tornare a Napoli, l'ambigua Martinelli sarà sotto interrogatorio per ore. Ma c'è anche un'altra donna che desta molti dubbi. Parliamo di Lia, l'inquietante nuova domestica che sta tenendo sotto controllo Marina e Roberto.