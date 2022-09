Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle 20:45. La morte di Susanna, anche se in alcuni casi in modo indiretto, avrà un forte impatto sulla vita dei condomini di Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 settembre rivelano che Nunzio riuscirà a scoprire dove si è nascosta Chiara in questi giorni. Il ragazzo deciderà subito di raggiungerla all'estero ma dovrà però fare i conti con una sgradevolissima novità.

Nel frattempo Franco non prenderà affatto bene la partenza di Nunzio e finirà per sfogare la sua rabbia repressa verso Roberto.

In seguito Ferri e Marina Giordano riceveranno un inaspettato regalo da un mittente misterioso.

Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 settembre: Nunzio vola a Capo Verde

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio (Vladimir Randazzo) verrà a conoscenza del luogo segreto in cui Chiara (Alessandra Masi) ha trovato rifugio nelle ultime settimane. Il figlio di Franco scoprirà che la sua ragazza si sta nascondendo a Capo Verde, un arcipelago al largo della costa occidentale africana. Il giovane Cammarota, dinanzi a tale notizia, non ci penserà due volte e si precipiterà subito sul posto per riabbracciare la sua compagna.

Una volta arrivato in questo paradiso incontaminato, il giovane Cammarota non farà nemmeno in tempo a gioire per aver ritrovato Chiara, che verrà travolto da un nuovo tragico evento.

Un posto al sole, trame 12-16 settembre: Chiara ha ripreso ad utilizzare cocaina

A Napoli, Franco (Peppe Zarbo) non riuscirà a placare la sua ira. L'uomo già provato dagli ultimi eventi, dovrà infatti fare i conti anche con l'improvvisa partenza di suo figlio. Boschi finirà così a sfogare tutta la sua rabbia e la sua frustrazione contro Roberto Ferri.

Nel frattempo Nunzio, a Capo Verde, dovrà fare i conti con una terribile scoperta. Il giovane Cammarota verrà infatti a conoscenza del fatto che Chiara è caduta nuovamente nel tunnel della cocaina. Lontano da tutti, il ragazzo si ritroverà da solo ad affrontare un incubo e si sentirà perso dinanzi ad uno scenario che mai avrebbe creduto di dover riaffrontare.

Arriva una sorpresa per Ferri e Marina

Dopo il duro scontro con Franco, Roberto (Riccardo polizzy Carbonelli) rivedrà le sue posizioni e si confronterà con Marina (Nina Soldano). Purtroppo non vengono chiarite le motivazioni della lite con Boschi, ma c'è un altro dettaglio interessante che viene svelato.

A quanto pare Ferri e l'imprenditrice Giordano riceveranno un regalo inaspettato. Ma qual è il contenuto? E chi lo manda? Amico o Nemico? Purtroppo sono domande a cui non viene data ancora una risposta.