Raffaele Giordano esce di scena dal cast di Un posto al sole? È questa l'indiscrezione che da un po' di tempo circola in merito allo storico attore Patrizio Rispo che, da oltre vent'anni veste i panni del celebre portiere di Palazzo Palladini.

Durante l'estate si sono rincorse diverse voci legate ad un possibile addio dell'interprete di Raffaele: qualcuno sosteneva che l'attore avesse intenzione di rallentare i ritmi lavorativi, motivo per il quale avrebbe rinunciato alla sua permanenza nel cast della soap di Rai 3.

A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato lo stesso Rispo che in una intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, si è tolto un po' di sassolini dalle scarpe.

L'addio di Raffaele Giordano dal cast di Un posto al sole?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole è confermato nel corso della stagione 2022/2023 in prima visione assoluta nell'access prime time della terza rete Rai.

I colpi di scena continueranno ad essere al centro delle nuove puntate e, nel corso dell'estate appena trascorsa, si era vociferato anche di un possibile addio dell'attore di Raffaele Giordano.

Patrizio Rispo, infatti, veniva indicato come uno dei papabili attori in uscita dal cast della soap opera, sostituito forse da Alex Belli, ben noto al pubblico dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

L'attore di Raffaele fa chiarezza: 'Non me ne vado da Un posto al sole'

Voci che, in queste ore, sono state smentite dall'interprete stesso di Raffaele Giordano, il quale in una nuova intervista ha smentito tali indiscrezioni precisando che non lascerà il cast di Un posto al sole.

"Qualcuno mi vuole far fuori da Un posto al sole, ma io non me ne andrò mai", ha dichiarato l'attore di Raffaele smentendo così le indiscrezioni trapelate sul suo conto.

"Un posto al sole fa parte della mia vita e, anche se mi cimento in altri contesti professionali, del mio Raffaele non mi separerei mai", ha ammesso Patrizio Rispo.

'Io non me ne vado', svela l'attore di Raffaele sul suo futuro nella soap Upas

"Queste voci, però, tutto sommato non fanno altro che allungare la mia permanenza nella soap. Parlatene, ma io non me ne vado", ha sentenziato ancora l'interprete storico della soap opera serale di Rai 3 pronto ad affrontare i nuovi intrighi e i colpi di scena che lo vedranno protagonista in questa intensa stagione.

"Al mio posto non arriveranno né Alex Belli né Nicolas Vaporidis, come è stato scritto. Ci mancava che dicessero pure Al Pacino e gli attori li avevamo menzionati tutti", ha aggiunto ancora l'attore smentendo le voci su un suo possibile sostituto tra i due attori entrambi protagonisti delle ultime stagioni dei reality show Mediaset.