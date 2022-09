Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 27 settembre svelano nuovi colpi di scena.

La polizia continuerà ad indagare per cercare di capire chi possa essere l'avvelenatore. Tuttavia gli indizi convergono tutti verso Lara.

Eugenio sembrerà disposto a tutto pur di riconquistare la moglie, ma quest'ultima si mostrerà molto fredda.

Upas, trama 27 settembre: Martinelli nel mirino della polizia

Nel corso della puntata di Upas del 27 settembre sarà dato ampio spazio alla storyline più intrigante del momento.

La polizia si metterà sulle tracce dell'avvelenatore per cercare di capire chi possa essere. La testimonianza di Marina ha buttato fango su Lara, e proprio per questo motivo gli inquirenti penseranno di indagare su di lei. A quanto pare ci saranno diversi indizi che potrebbero portare a pensare che sia lei l'attentatrice. Tuttavia, pur essendo Martinelli la colpevole perfetta, tutto potrebbe non essere come sembra.

Upas, spoiler 27/9: Eugenio propone un viaggio alla moglie

Le anticipazioni della puntata di Upas del 27 settembre svelano che sarà dato spazio anche alle vicende della giovane Bruni. La figlia di Ornella non sembrerà affatto superare il trauma per ciò che le è accaduto. Pertanto scaricherà la sua sofferenza interiore su suo marito.

Eugenio, intanto, consapevole della chiusura di Viola, capirà che deve fare qualcosa per salvare il loro rapporto. Essendo ancora innamorato, vorrà mettercela tutta per far ritornare l'armonia fra di loro. Dunque avrà una bella idea che potrebbe far ritornare il buon umore alla moglie. Nicotera proporrà alla consorte di fare una vacanza insieme, in modo da buttarsi alle spalle questa triste vicenda che li ha visti coinvolti.

La giovane Bruni, però, non sembrerà accogliere con entusiasmo la proposta del marito, anzi sembrerà quasi non gradire l'ipotesi di fare un viaggio. Insomma i due coniugi non riusciranno in nessun modo a trovare la forza di ritornare insieme. Soprattutto perchè da parte di Viola ci sarà molto reticenza.

Upas, anticipazioni del 27 settembre: Niko e Micaela ai ferri corti

Gli spoiler della puntata di Upas che andrà in onda il 27 settembre rivelano che si parlerà anche della dura battaglia fra Niko e Micaela. La questione dell'affidamento del piccolo Jimmy si farà sempre più spinosa, visto che nessuno dei due cederà. Proprio questo braccio di ferro non farà altro che far soffrire il bambino, già colpito dalla sofferenza per la morte di Susanna. Jimmy, difatti, si troverà al centro delle contese dei suoi genitori.