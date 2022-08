Diverse vicissitudini caratterizzeranno le puntate di Un posto al sole trasmesse dal 5 al 9 settembre su Rai 3. Gli spoiler della soap opera rivelano che Angela e Giulia saranno in ansia per Adele, mentre inizieranno dei problemi per Roberto e Marina.

Un posto al sole: anticipazioni puntate 5-9 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse da lunedì 5 a venerdì 9 settembre in prima visione tv rivelano che i residenti di Palazzo Palladini continueranno a essere scossi dai fatti tragici successi ad agosto.

La famiglia Bruni attraverserà dei momenti difficilissimi in ospedale. La vita di Susanna, infatti, sarà ancora appesa ad un filo.

Nel frattempo Niko comprenderà di dover tutelare Jimmy da eventuali sofferenze. Speranza metterà in azione un piano per limitare l'intossicazione delle bufale, trascurate da suo padre. Niko, invece, deciderà di proteggere suo figlio da tutto e tutti. Per questo motivo, il giovane avvocato si mostrerà implacabile nei riguardi di Micaela.

Giulia e Angela preoccupate per Adele

Nelle puntate dal 5 al 9 settembre di Upas, Silvia dimostrerà di avere fiducia nel rapporto tra Rossella e Riccardo. Michele, invece, rimarrà disparte dai problemi della sua famiglia. Poi arriverà un colpo di scena: la vita del giornalista potrebbe cambiare grazie a una sorpresa.

Mariella, invece, deciderà di scoprire cosa sta succedendo davvero al caseificio. Per questa ragione, la donna convincerà suo marito Guido a compiere delle indagini al pozzo. Non contenta, la zia di Speranza metterà Espedito con le spalle al muro in un duro confronto.

Niko inizierà una dura battaglia legale nei confronti delle sorelle Cirillo.

A tal proposito, le gemelle uniranno le forze per trovare un mezzo per affrontare il giovane avvocato.

Allo stesso tempo Adele inizierà a essere irraggiungibile al telefono. Un comportamento che genererà la preoccupazione di Giulia e Angela. Proprio queste ultime correranno presso la sua abitazione per accertarsi che non le sia capitato niente di grave.

Problemi in arrivo per Marina e Roberto

Intanto ci saranno novità per Rossella, visto che si accingerà a fare la conoscenza dell'amica milanese di suo papà. Alberto, invece, avrà un confronto con Niko, dove cercherà di fargli capire che corre dei rischi a mettersi contro Micaela. Peccato che Poggi voglia fare di testa sua.

Giulia e Angela decideranno di aiutare Adele, mentre Fabiana si dimostrerà un'ottima distrazione per Michele. Purtroppo la nuova arrivata però non incontrerà i favori dei suoi amici e familiari.

Nunzio, invece, continuerà a essere preoccupato per la sorte di Chiara. Difatti, Cammarota attenderà che arrivino notizie dal suo detective privato.

Intanto ci saranno dei problemi in arrivo per Marina e Roberto. Il loro rapporto tornerà a scricchiolare dopo l'arrivo di un e-mail. Infine Alberto affiderà a Mastro Peppe i lavori di ristrutturazione del seminterrato di Palazzo Palladini.