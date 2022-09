Imperdibili le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 settembre 2022 su Rai 3, come di consueto alle 20:50. Palazzo Palladini sarà attorniato dalle volanti della polizia, dopo che qualcuno ha avvelenato Marina e Roberto.

Nel frattempo Viola ed Eugenio saranno in crisi dopo quanto accaduto a Susanna. Viola proverà a tornare tra i banchi di scuola, ma un imprevisto la terrorizzerà.

Un Posto al sole anticipazioni 19-23 settembre 2022

Tanti i colpi di scena che animeranno le nuove puntate di Un Posto al sole la prossima settimana.

Michele e Fabiana stringono il loro rapporto, complice la celebrazione di San Gennaro. Peccato che la giovane donna debba lasciare Napoli a breve, a meno che qualcuno non le faccia cambiare idea.

Viola cerca di reagire dopo la morte di Susanna, contando sull'appoggio della sua famiglia e in particolare di mamma Ornella. Sembra però che la vicinanza di Eugenio la infastidisca e la renda nervosa. Inconsciamente Viola lo ritiene in parte responsabile di quanto successo.

La giovane Bruni prova a farsi coraggio e torna tra i banchi di scuola. Ha anche delle responsabilità verso i suoi alunni e inoltre non vuole deludere Bianca. Attenzione alle prossime puntate, perché un evento inaspettato getterà Viola nel panico completo.

I sensi di colpa di Raffaele

Marina e Roberto sono stati avvelenati e per poco non hanno perso la vita: chi sarà stato a volerli uccidere? La polizia inizia a indagare e non esclude nessuna pista. Raffaele si sente in colpa e vive un profondo conflitto interiore dopo quanto successo.

Gli inquirenti non sono affatto tranquilli, perché il responsabile del tentato omicidio ai danni di Marina e Roberto è ancora a piede libero e la coppia è nelle sue mani.

Nel frattempo Niko prova ad ascoltare i consigli di Manuela e si ammorbidisce con Micaela riguardo la custodia di Jimmy. Tuttavia la giovane Cirillo fa un passo falso che costringe Niko a tornare sui suoi passi.

Niko ignaro della sofferenza di Jimmy, spoiler Upas

Ornella invita Eugenio a una cena in famiglia, con la speranza di farlo riavvicinare a Viola.

I suoi buoni propositi non vanno però a buon fine. Purtroppo Viola è ancora troppo scossa e non riesce a vedere il marito come prima, associandolo alla tragedia che ha visto la morte di Susanna.

Infine, nelle puntate di Un Posto al sole che andranno in onda dal 19 al 23 settembre su Rai 3, Niko si lascerà sopraffare dalla rabbia e dal desiderio di sfogarsi in qualsiasi maniera, pur di alleviare il suo dolore interiore. Calcherà così la mano con Micaela, non accorgendosi della profonda sofferenza del piccolo Jimmy.