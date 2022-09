Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 7 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Per quanto riguarda Susanna, non si sa quale possa essere il destino della ragazza. Tuttavia si apprende che sua madre scomparirà, rendendosi irraggiungibile. Angela e Giulia, non riuscendo a contattarla, saranno preoccupate per la donna, pertanto decideranno di recarsi a casa sua per verificare come stia.

Niko, invece, sarà fermo nella sua decisione di avviare una battaglia legale contro la madre biologica di Jimmy.

Michele, dopo aver ricevuto la visita di una sua amica di Milano, penserà di farla conoscere a sua figlia Rossella.

Upas, puntata del 7 settembre: non si sa come stia Susanna

La storyline dell'agguato a Susanna e Viola risulta essere una delle più interessanti fra quelle proposte dagli autori di Upas. Le sorti della giovane Picardi sono a cuore a molti fan, che si sono "affezionati" al suo personaggio.

Tuttavia le anticipazioni relative alla puntata del 7 settembre non rivelano nulla riguardo alle condizioni di salute della ragazza. Proprio il fatto che non venga menzionata lascia temere il peggio per il suo destino.

Upas, episodio 7/9: la signora Picardi fa preoccupare le Poggi

Gli spoiler, pur non menzionando Susanna, raccontano qualcosa di molto importante relativamente ad Adele.

Nel corso della puntata di Upas del 7 settembre, la donna farà perdere le sue tracce. Non è ancora chiaro se scomparirà o meno, sta di fatto che sarà irraggiungibile. Giulia e Angela, non riuscendo a comunicare con lei, saranno molto in apprensione, al punto che si precipiteranno nella sua abitazione per verificare se sta bene.

Purtroppo questa vicenda non preannuncia nulla di rassicurante per le sorti di Susanna. Del resto perché Adele dovrebbe scomparire?

Upas, spoiler 7 settembre: Niko da avvio ad una battaglia legale

Le anticipazioni della puntata di Upas del 7 settembre rivelano che Niko avrà come unico pensiero quello di dedicarsi a Jimmy. Tuttavia per farlo si renderà conto che deve impedire a Micaela di vedere suo figlio.

Pertanto il giovane Poggi inizierà una dura battaglia legale per ottenere l'affidamento esclusivo di Jimmy.

Upas, anticipazioni 7/9: Michele presenta la sua amica a Rossella

La puntata di Upas del 7 settembre darà spazio anche alle vicende di Michele. Il giornalista riceverà la visita di una sua giovane collega, conosciuta durante il suo soggiorno Milano. Saviani penserà bene di presentarla a Rossella. Quest'ultima, pertanto, si preparerà all'incontro con la giovane amica di suo padre.