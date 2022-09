Proseguono le vicende de Il Paradiso delle Signore 7 in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e su RaiPlay on demand e in replica. La nuova stagione, come prevedibile, sta facendo il pieno di ascolti, con uno share che tocca il 16% a puntata. Che cosa succederà nei prossimi episodi?

Protagonista Marcello, appena tornato dalla Svizzera e pronto a una vita completamente nuova. Smessi i panni da cameriere, il giovane Barbieri vuole provare l'ambita e difficile scalata sociale, certo in questo modo di poter riconquistare Ludovica, che ha lasciato per un eccesso di orgoglio.

Tuttavia, qualcosa non torna.

Marcello torna dalla Svizzera completamente cambiato: Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Uno dei personaggi che avrà un'evoluzione non da poco è Marcello Barbieri. I telespettatori de Il Paradiso delle Signore se lo ricordano con la classica canottiera bianca, spavaldo e un po' sbruffone, sempre al fianco dell'amico Salvatore. Un ragazzo buono e generoso, che ha sacrificato la sua storia d'amore con Roberta per non metterla in pericolo, a costo della sua stessa felicità.

Marcello si è poi innamorato del suo esatto opposto, Ludovica, appartenente all'alta società. Indimenticabile il loro primo bacio nel retro della Caffetteria, con la farina che ricopriva i loro volti.

I due hanno resistito ai pregiudizi e alle malelingue, contando sul loro amore.

Purtroppo, la madre di Ludovica ha voluto separarli a tutti i costi e ci è riuscita, facendo sentire Marcello un completo fallito. Stanco di essere considerato una nullità, Barbieri ha scelto a malincuore di lasciare la bella Brancia, poi partita con Torrebruna in Grecia.

Marcello, pentito del suo irrazionale e impulsivo gesto, ha passato l'estate in Svizzera, dove ha studiato economia, deciso a cambiare e migliorarsi. A stento lo si riconosce, vestito di tutto punto e molto più ambizioso, un'ombra del ragazzo semplice e combinaguai che siamo abituati a conoscere. Tuttavia, pare proprio che Barbieri non abbia detto tutto.

Cosa nasconde Marcello? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Ad accorgersi che Marcello non ha detto tutta la verità sarà il suo fedele amico Salvatore, che lo conosce come le sue tasche. Il buon Amato capirà che in Svizzera deve essere successo qualcosa di molto importante ma che Marcello non se la sente o non vuole rivelare.

C'è poi un altro segreto che Marcello sta tenendo per sé: l'alleanza con Adelaide, che già nella stagione precedente lo aveva spronato a riconquistare Ludovica.

Nelle prossime puntate, la contessa cercherà di ottenere dei buoni contatti per Barbieri ma l'incontro con il banchiere Fumagalli prenderà una piega imprevista. Nonostante ciò, Adelaide riuscirà a procurare al suo pupillo un lavoro nelle alte sfere. Peccato che Fumagalli non sia chi dice di essere e che, ad avere i primi sospetti, sia ancora una volta Salvatore.