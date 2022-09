La settima stagione de Il Paradiso delle Signore comincerà lunedì 12 settembre alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana per gli episodi che andranno in onda dal 12 al 16 settembre evidenziano che Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) gestirà l'atelier dopo aver soffiato il posto al cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), invece, farà la fortuita conoscenza di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) ed avrà un'ottima impressione della donna, nel frattempo Marco (Moisè Curia) chiederà alla zia di chiedere al Direttore della prigione di concedere un permesso d'uscita per Gloria Moreau (Lara Komar).

Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), intanto, rassegnerà le dimissioni come stilista della boutique ma, grazie al ricatto del commendatore nei riguardi della contessa, la giovane manterrà il posto all'interno del grande magazzino. Grazie all'aiuto di Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Vittorio, infine, Gloria potrà presenziare alla festa di fidanzamento tra la figlia Stefania Colombo (Grace Ambrose) e il rampollo di casa Di Sant'Erasmo.

Tancredi potrebbe essere l'avvocato difensore di Gloria

Il 7° capitolo dello sceneggiato italiano ci regalerà parecchie new entry, come le nuove Veneri Clara Boscolo (Clara Danese) ed Elvira Gallo (Elvira Cammarone), ma anche dei graditi ritorni, come la commessa Paola Galletti (Elisa Cheli) e l'aiuto magazziniere Alfredo Perico (Gabriele Anagni).

Se da un lato questi quattro personaggi, almeno sulla carta, pare avranno un ruolo secondario inizialmente, dall'altro lato la coppia formata da Matilde, nipote di Adelaide, e Tancredi (Massimiliano Davoli), fratello di Marco, potrebbero invece entrare prepotentemente a far parte delle storyline principali.

Tancredi, difatti, potrebbe divenire l'avvocato difensore di Gloria su richiesta esplicita del consanguineo.

Possibile triangolo amoroso tra Tancredi, Matilde e Vittorio

Lo schivo avvocato pare che, nella prossima stagione della soap, possa far perdere la testa ad alcune Veneri e, pur non conoscendo ancora il carattere della moglie, ciò difficilmente rinsalderà l'unione coniugale.

Chissà che tale presunta frattura tra Matilde e Tancredi, magari nata per motivi di gelosia, possa far drizzare le antenne sentimentali di Vittorio, proprietario dell'atelier che rimarrà colpito dalla donna dopo averla conosciuta in aeroporto.

Sapendo, infine, che Frigerio sarà anch'essa al timone della boutique è ancora più plausibile che trascorrendo molto tempo assieme per scopi professionali, tra lei e Conti possa nascere una liaison.