Un posto al sole torna nella settimana 26-30 settembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Nunzio deciderà di chiedere aiuto a Rossella per avere dei consigli su come cercare di gestire al meglio questa intricata situazione che lo vede protagonista con Chiara.

Intanto Viola continuerà ad essere in profonda crisi mentre Renato sarà a dir poco furioso nei confronti di Alberto, dato che quest'ultimo vuole trasformare l'appartamento nel seminterrato in una casa vacanze.

Renato furioso contro Alberto: anticipazioni Upas 26-30 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 30 settembre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che quando Alberto comunicherà la sua intenzione di voler provare a mettere su una casa vacanze all'interno di Palazzo Palladini, Renato andrà su tutte le furie.

Per evitare che ci sia un continuo "vai-e-vieni" dal palazzo, Renato deciderà di chiedere aiuto anche a suo figlio Niko.

Peccato, però, che il giovane avvocato non avrà alcuna intenzione di schierarsi contro Palladini: quest'ultimo lo sta aiutando tantissimo in merito alla vicenda legale con Micaela e, per tale motivo, Niko non vuole affatto girargli le spalle e mettersi contro.

Il ritorno di Otello spiazza Renato: anticipazioni Upas 26-30 settembre

Tuttavia, Renato non avrà alcuna intenzione di arrendersi così facilmente: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che a quel punto deciderà di mettersi in contatto con Otello.

L'uomo accoglierà la richiesta di Renato e tornerà a Napoli, dove avrà modo di riabbracciare la sua amata nipotina Rossella.

E, di fronte alle preoccupazioni di Poggi, Otello cercherà in tutti i modi di rassicurarlo e tranquillizzarlo, facendogli presente che non c'è nulla di male in una casa vacanze all'interno del condominio.

Insomma il puntiglioso Otello di un tempo sembra non esserci più e questa "nuova versione" decisamente più saggia, finirà per spiazzare anche lo stesso Renato.

Nunzio chiede aiuto a Rossella: anticipazioni Upas 26-30 settembre

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Nunzio continuerà ad essere molto preoccupato per Chiara, motivo per il quale chiederà aiuto a Rossella.

Il ragazzo si rivolgerà alla figlia di Silvia per chiederle dei consigli e per avere supporto, ma la cosa non verrà affatto gradita da Riccardo.

Intanto Viola continuerà ad essere in profonda crisi dopo l'attentato e non riuscirà a riprendere del tutto le redini della sua vita.

Lara, invece, attirerà i sospetti degli inquirenti dopo l'attentato ai danni di Marina e Roberto, motivo per il quale verrà interrogata.