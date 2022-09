Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, la soap italiana che è giunta alla sua settima stagione. Durante il prossimo episodio che va in onda il 22 settembre a partire dalle 16:05 su Rai 1, non possono mancare i numerosi colpi di scena che contraddistinguono la serie tv. In particolare, i riflettori sono puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali la Contessa Adelaide, la quale ha rivelato a suo nipote la verità: non ha voluto far ottenere un permesso speciale a Gloria. Pertanto Marco è ancora molto in collera e deluso, poiché ci teneva tantissimo a fare una sorpresa alla sua fidanzata.

La presentazione del libro di Stefania al Paradiso

Nel corso del prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, il giorno della presentazione del libro pubblicato da Stefania si avvicina. Per l'occasione, la celebre giornalista Brunella Gasperini presenzierà in qualità di presentatrice. Purtroppo, però, la sua partecipazione è a rischio, per cui potrebbe non esserci. Siccome l'evento è stato organizzato da Vittorio Conti, questi decide di porre rimedio ricorrendo al provvidenziale aiuto di Adelaide. Grazie alle sue numerose conoscenze, soltanto lei potrebbe sicuramente riuscire a salvare l'evento.

Inoltre, la Contessa garantisce tutto il suo supporto perché potrebbe essere l'occasione giusta da non farsi sfuggire per poter, finalmente, ottenere il perdono di suo nipote Marco.

La situazione al Paradiso delle Signore non è delle migliori

Nel frattempo, però, per quanto la Contessa sia stata tenuta a bada per i recenti avvenimenti, il clima all'interno del Paradiso non sembra migliorare. Difatti, Irene, la nuova capocommessa, non riesce proprio ad accettare la presenza di Clara. Non le sta affatto simpatica.

Pertanto, decide di metterla in difficoltà in ogni modo. Tuttavia, non riesce fino in fondo nel suo intento perché, fortunatamente, Gemma le dà il suo sostegno per evitare i "colpi" della capocommessa.

Intanto, le notizie corrono veloci. Marcello è tornato con l'intento di riconquistare Ludovica, ma sui rotocalchi non fanno altro che pubblicare foto della giovane ragazza in compagnia del suo nuovo fidanzato, Ferdinando.

Ciononostante, non vuole assolutamente mollare la presa, poiché è convinto di poter riuscire a tornare insieme alla giovane Brancia.

Invece, Flora vuole fare qualcosa per mettere con le spalle al muro Adelaide e propone un'alleanza ad Umberto. Infine, Matilde riceve improvvisamente una lettera da suo marito Tancredi, il quale la invita a prendere parte, il giorno seguente, ad un evento in suo onore, durante il quale verrà eletto Presidente del Circolo della Stampa.