Si passerà da un dramma all'altro nelle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 12 al 16 settembre su Rai 3. Dopo la morte di Susanna si tornerà a parlare di uno dei personaggi della soap che non si vede da molto tempo: Chiara Petrone. Parecchie settimane fa la ragazza è partita di nascosto, lasciando Nunzio e la sua vecchia vita a Napoli. Il figlio di Franco ha tentato in tutti i modi di ritrovarla, senza mai gettare la spugna. A quanto pare finalmente riuscirà a rintracciarla e nelle prossime puntate Nunzio partirà per l'Africa. Il figlio di Niko dovrà fare i conti con dei problemi schiaccianti, mentre Eugenio metterà in atto un'iniziativa che però lo deluderà.

Anticipazioni Un posto al sole, 12-16 settembre: Nunzio lascia Napoli e va in terra africana

L'amore e la determinazione di Nunzio riusciranno a fargli rintracciare la sua Chiara e così, senza perdere altro tempo, il ragazzo farà le valigie e partirà per l'Africa. Chiara infatti si trova a Capo Verde. La partenza del figlio susciterà sentimenti negativi in Franco, che finirà per prendersela con Roberto. Successivamente quest'ultimo avrà un confronto con Marina Giordano, la quale lo spronerà a rivedere la sua posizione. Intanto gli altri abitanti di Palazzo Palladini avranno il loro bel daffare.

Chiara ancora vittima della cocaina

Una volta che Nunzio avrà messo piede in terra africana, riuscirà a scovare Chiara.

Inizialmente tra i due ci sarà il sereno, ma non durerà per molto. Chiara, pur avendo avuto l'occasione di ricominciare da capo all'estero, sarà nuovamente vittima della droga.

Alberto non vorrà fare a meno di Clara, perciò si accingerà a chiederle di tornare a convivere. La donna accetterà? Intanto Eugenio si attiverà mettendo in atto un'iniziativa, che però non porterà gli effetti auspicati.

Samuel si ribella in quanto stanco di essere considerato privo di carattere

Anche gli altri personaggi di Un posto al sole finiranno al centro dell'attenzione nelle nuove puntate. Il figlio di Niko, Jimmy, considerate le prese di posizione del padre contro le gemelle Cirillo e la recente dipartita di Susanna, si ritroverà di fronte a delle nuove prove più grandi di lui.

Nel frattempo Samuel prenderà una decisione alquanto sorprendente. Stufo di essere definito "privo di carattere", si recherà dal padre di Speranza e lo affronterà a quattrocchi!

Per Chiara l'incubo della cocaina sarà ancora presente e Nunzio dovrà, ancora una volta, aiutarla a reagire. Mentre il ragazzo affronterà questi fantasmi del passato, si imbatterà contro un imprevisto scenario.

Puntate Un posto al sole fino al 16 settembre, Michele riflette sui suoi sentimenti

Marina e Roberto si vedranno inaspettatamente recapitare un regalo che troveranno di loro gradimento. Nonostante ciò, una minaccia sta per incombere su di loro. Alberto cercherà di persuadere Niko dall'agire per le vie legali contro la madre di suo figlio, intanto Micaela risponderà al fuoco con il fuoco. Michele verrà interrogato da Guido circa la nuova ragazza con cui è stato beccato a cena insieme. Il giornalista si ritroverà a riflettere sui suoi sentimenti.