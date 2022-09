Mancano una decina di giorni al ritorno su Canale 5 del talent-show più longevo della storia della tv italiana: la scuola di Amici, infatti, sta per riaprire e i fan non vedono l'ora di scoprire i nomi dei nuovi protagonisti. La prima puntata sarà trasmessa il 18 settembre ma, stando a quello che si vocifera in rete, dovrebbe essere registrata mercoledì 14. Nel corso dell'appuntamento d'esordio, saranno presentati i sei professori e gli allievi della nuova edizione.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

L'attesa dei fan di Amici 22 sta per finire: domenica 18 settembre inizierà la nuova edizione, la 22esima del format condotto da Maria De Filippi.

Anche se il primo appuntamento sarà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla sua messa in onda su Canale 5, si conoscono già varie cose che accadranno in studio in quell'occasione.

Il promo che sta facendo il giro delle reti Mediaset in questo periodo, infatti, fa sapere che la prima puntata sarà interamente dedicata alla formazione della classe 2022/2023, ovvero alla selezione dei cantanti e dei ballerini che studieranno nella scuola. I più meritevoli che si sono distinti nella trafila di casting estivi, otterranno un banco e a deciderlo saranno esclusivamente i professori della commissione interna.

Novità nel corpo docenti di Amici

I sei insegnanti del cast, dunque, avranno la possibilità di arruolare dei loro team alcuni degli allievi che più li hanno colpiti durante la fase dei provini.

A seguire i nuovi cantanti della scuola di Amici saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa: quest'ultima torna alla "corte" di Maria De Filippi dopo un anno di pausa e prende il posto che è stato di Anna Pettinelli nelle ultime due edizioni.

Per quanto riguarda la categoria danza, i punti di riferimenti dei ragazzi della scuola saranno Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, che sostituisce la uscente Veronica Peparini.

Insomma, anche nel corpo docenti di Amici 22 ci sono un bel po' di novità: dagli addii di due storiche professoresse, all'esordio del coreografo di ballo hip-hop che è anche conosciuto come il compagno della cantante Giorgia. Varie riconferme tra i veterani della commissione interna, soprattutto quelle di Zerbi e Celentano, che ricoprono questo ruolo da anni.

Il dubbio sul futuro del danzatore ad Amici

Ad oggi, martedì 6 settembre, non si conoscono ancora i nomi dei nuovi allievi di Amici: anche se i casting sono terminati, non è trapelata alcuna informazione sui ragazzi che li hanno superati e che ora concorrono per una maglia da titolare. Tra i giovani che in estate hanno partecipato a provini della 22esima edizione, ci sarebbe anche Mattia Zenzola.

Il ballerino di latinoamericano si è infortunato poco prima dello scorso serale, e Raimondo Todaro gli aveva promesso che a settembre un banco sarebbe stato suo. In realtà, il pugliese per tornare nella scuola deve rifare l'intero iter che un anno fa lo ha portato a essere uno dei protagonisti della classe.

Nel caso almeno uno dei tre professori di danza lo volesse nella propria squadra, il talento riprenderebbe l'avventura da dove è stato costretto a interromperla pochi mesi fa.

Per quanto riguarda gli altri alunni, non si esclude che tra loro possa esserci qualche figlio d'arte o qualche vecchia conoscenza. Alla prima puntata del 18 settembre, inoltre, dovrebbero partecipare alcuni degli allievi più amati della passata stagione. Per passare il testimone ai nuovi ragazzi, sarebbero stati convocati LDA, Nunzio, Alex, Luigi, Albe, Michele e Carola.