Sarebbe stata una decisione della conduttrice di Uomini e donne quella di non riconfermare Biagio Di Maro nel cast della nuova edizione. Il napoletano, infatti, è l'unico veterano del Trono Over a non aver preso parte alle registrazioni del 30 e 31 agosto scorso, anzi di lui non si è mai neppure parlato in studio. Secondo alcune indiscrezioni pare Maria De Filippi si sia esposta in prima persona per escludere il cavaliere dal parterre 2022/2023, soprattutto a tutela delle tante dame che lui avrebbe trattato male in passato.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Nell'attesa che vengano registrate nuove puntate di Uomini e Donne, i fan sono concentrati su quello che è accaduto in studio al rientro dalle vacanze.

Una delle anticipazioni più spiazzanti della prima e della seconda puntata è quella sulla mancata riconferma di Biagio Di Maro.

Dopo essere stato un protagonista del Trono Over per un paio di edizioni, il napoletano è stato escluso dal parterre: il cavaliere, infatti, non ha partecipato alle riprese di martedì 30 e mercoledì 31 agosto.

Secondo un rumor l'uomo non figurerebbe tra i personaggi della nuova edizione del dating show per espressa volontà di Maria De Filippi.

Sarebbe stata la padrona di casa a non volere più Biagio in studio e i motivi andrebbero cercati tra i comportamenti discutibili che Di Maro ha avuto nelle frequentazioni con molte dame del cast.

Il gossip sulla presentatrice di Uomini e Donne

Si vocifera che Maria De Filippi non avrebbe voluto Biagio in studio a causa dei suoi atteggiamenti poco rispettosi nei confronti delle donne con le quali è uscito nel recente passato.

"Alcuni trattamenti riservati alle dame e la voglia di sponsorizzare le sue attività, che poco hanno a che fare con lo scopo del programma, avrebbero indispettito la conduttrice che si sarebbe opposta al suo ritorno" si legge su Coming Soon.

Di Maro, dunque, avrebbe pagato sia le tante lacrime che ha fatto versare alle dame del parterre che ha frequentato, che le sponsorizzazioni che ha cercato di fare a una delle sue attività.

De Filippi, probabilemnte stufa di assistere ai soliti siparietti poco gratificanti per le dame presenti in studio, avrebbe preso in mano la situazione e avrebbe comunicato alla redazione di non riconfermare il napoletano nel cast dell'edizione 2022/2023.

Chi è tornato a Uomini e Donne dopo l'estate

Come già detto in precedenza, Biagio è l'unico veterano del Trono Over a non aver partecipato alle prime due registrazioni stagionali di Uomini e Donne.

Tutti gli altri storici personaggi del parterre sono stati riconfermati e hanno già dato il meglio di sé davanti alle telecamere.

Le anticipazioni delle puntate in tv dal 19 settembre informa che Gemma è subito uscita a cena con un nuovo corteggiatore ma, dopo essersi scambiata dei baci con lui, è stata mollata per incompatibilità caratteriale dopo un solo appuntamento.

Ida, invece, ha deciso di dare un'altra possibilità all'ex Alessandro Vicinanza: quando si è saputo che tra i due ci sono stati dei baci, Armando ha perso le staffe ed ha attaccato Platano dandole dell'incoerente.

Riccardo ha litigato con l'ex fidanzata a causa di uno scambio di messaggi che ci sarebbe stato tra loro in estate, dei contatti telefonici che non hanno portato a nulla di buono.

Per voltare pagina Guarnieri ha provato a corteggiare la neo tronista Federica Aversano. Quando ha saputo che per frequentare la giovane avrebbe dovuto lasciare il suo posto fisso nel cast del dating show (in caso di eliminazione da parte della ragazza, sarebbe dovuto tornare a casa), il pugliese ha fatto dietrofront e ha rinunciato.