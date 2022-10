Si è appena conclusa la registrazione della quinta puntata di Amici, che sarà trasmessa in tv domenica 16 ottobre. Le anticipazioni che stanno circolando in rete nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre, fanno sapere che in studio è accaduto di tutto: il pubblico ha assistito alle sfide di Niveo e Andre, ma anche al verdetto di Raimondo Todaro sul futuro di Asia nella scuola. Cantanti e ballerini alle prese con gare e giudizi esterni, che hanno determinato chi è finito a rischio eliminazione. Ospite delle riprese di oggi è stato Tananai col suo nuovo singolo.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

La ventiduesima edizione di Amici è arrivata al suo quinto appuntamento: oggi, mercoledì 12 ottobre, è stata registrata una nuova puntata e sul web sono già disponibili le prime anticipazioni di quanto è accaduto.

Domenica prossima, dunque, gli spettatori di Canale 5 assisteranno a uno speciale ricco di colpi di scena, a partire dall'attesissima decisione di Raimondo Todaro su Asia Bigolin.

Una settimana fa, infatti, il professore ha messo in discussione l'allieva della sua squadra perché scontento del suo rendimento all'interno della scuola. Per spronare la ballerina a fare meglio e a dimostrare che chi non la reputa all'altezza si sbaglia, il docente di latinoamericano ha chiesto di far entrare in casetta Claudia, la danzatrice che ha perso la sfida con Gianmarco.

Dopo sette giorni di riflessione, l'insegnante ha emesso un verdetto sulla sostituzione che ha preso in considerazione di fare già nello speciale precedente.

Todaro ha mandato a casa Asia e ha "arruolato" nel suo team la giovane Claudia, nota anche per essere la fidanzata di Samuele Barbetta, alunno dell'edizione di Amici vinta da Giulia Stabile qualche anno fa.

Bigolin, però, ha conquistato il banco del pubblico, novità assoluta di quest'anno.

Scontri tra insegnanti ad Amici

Tra le altre anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, i fan attendono con ansia quelle sugli esiti delle sfide di due cantanti che sono in bilico da una settimana.

Visto che si sono classificati ultimo e penultimo nella gara giudicata da Giorgia, oggi Andre e Niveo si sono confrontati con talenti esterni per cercare di riprendersi la maglia da titolari.

I ragazzi sono stati valutati da esperti di musica al di fuori della commissione interna, esattamente come hanno chiesto le loro tutor Arisa e Lorella Cuccarini.

Queste sfide sono arrivate anche come provvedimento disciplinare per i cantanti che sono arrivati tardi ad alcune lezioni, facendo arrabbiare i professori.

A proposito di tensioni tra docenti e allievi, in settimana Wax è stato punito per aver insultato Rudy Zerbi in un fuorionda intercettato dalla produzione: per il giovane una "tirata d'orecchie" e l'obbligo di fare le pulizie per tutti per un breve periodo.

Novità sui protagonisti di Amici

Anche oggi, nel corso delle riprese della quinta puntata, i cantanti e i ballerini della classe hanno partecipato a gare avvincenti e dagli esiti determinanti.

Gli ultimi classificati in base ai voti assegnati da due giudici esterni (uno per la categoria canto che era Loredana Bertè e uno per quella danza), sono finiti a rischio eliminazione e in settimana dovranno affrontare un esame per riconfermarsi nel cast.

Dopo Aaron, Tommy Dali e Wax, altri cantautori hanno avuto la possibilità di esibirsi con i loro inediti per convincere un produttore ad arrangiarlo in vista di una possibile pubblicazione nel mercato discografico.

L'ospite musicale dello speciale di Amici che andrà in onda domenica 16 ottobre, è Tananai. L'arista ha scelto Maria De Filippi e il suo storico talent-show per cantare per la prima volta dal vivo il suo nuovo brano dal titolo "Abissale", in uscita proprio oggi.