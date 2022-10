Momenti emozionanti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Un altro domani, la nuova soap opera, completamente realizzata in Spagna, che sta ottenendo un discreto successo in Italia. Le trame rivelano che la storia d'amore tra Carmen Villanueva e Kiros Nsue (Ivan Mendes) avrà le ore contate quando qualcuno spierà un loro incontro molto ravvicinato in fabbrica.

Un altro domani, anticipazioni: Carmen torna insieme a Victor

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente in televisione annunciano che la storia tra Carmen (Amparo Pinero) e Kiros sarà messa a repentaglio

Tutto inizierà quando Nsue inviterà la protagonista a tornare a frequentare Victor per distogliere l'attenzione da Patricia, intenzionata a scoprire l'identità dell'uomo per il quale ha perso la testa la figliastra.

Inizialmente, Villanueva apparirà titubante per poi convincere il figlio di Ventura (Iago Garcia) a riprendere il fidanzamento. Ma prima di questo, la giovane affronterà Patricia dichiarandole di essere disposta a tornare insieme a Velez de Guevara solo quando avrà riottenuto le azioni della fabbrica che aveva sottratto a suo padre. Alla fine, la darklady non avrà altra scelta che accettare il patto di Carmen, minacciandola di gravi grattacapi qualora si rifiutasse di sposare Victor.

Kiros e Villanueva fanno per la prima volta l'amore

Nelle puntate di Un altro domani, trasmesse a breve in tv, Victor accetterà di riprendere la relazione con Carmen, pentita di averlo lasciato.

Ma ecco, che il figlio di Ventura inizierà a sospettare di lei quando scoprirà che ha fatto pace con lui dopo aver ricattato Patricia grazie ad una soffiata di Linda.

Per questo motivo, Velez de Guevara non esiterà ad affrontare la darklady per dirle che Villanueva non lo ama veramente ma è soltanto tornata insieme a lui solo per riottenere le quote della fabbrica. Ma ecco che Godoy lo manipolerà, facendogli credere che ha preso un abbaglio.

Dall'altra parte, Carmen continuerà ad intrattenersi con Kiros nonostante i sospetti di Victor.

In dettaglio, i due piccioncini faranno per la prima volta l'amore all'interno della fabbrica.

L'incontro passionale dei due amanti viene spiato da un personaggio misterioso

Purtroppo l'incontro passionale tra Kiros e Carmen sarà spiato da un personaggio misterioso. I telespettatori, a questo punto, dovranno chiedersi se si tratta di Victor oppure della temibile Patricia.

Per questo motivo, i due amanti saranno in pericolo visto che la loro tresca clandestina avrà le ore contate.

In attesa di avere ulteriori dettagli su questa story-line, si ricorda che Dos Vidas è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 oppure in streaming su "Mediaset Play Infinity".