Domani, domenica 23 ottobre, andrà in onda il sesto speciale di Amici 22. Visto che la puntata in questione è stata registrata mercoledì scorso, i fan più impazienti sono già andati a sbirciare le anticipazioni di quello che è successo in studio. Uno spoiler attesissimo, era quello sul risultato del televoto per la permanenza di Asia nella scuola: la ragazza ha ottenuto il "banco del pubblico" ma è finita subito a rischio eliminazione perché ultima nella gara di ballo. Focus anche sulle coppie di quest'anno, con la novità che riguarda Mattia e Maddalena.

Aggiornamenti sull'appuntamento con Amici

Le anticipazioni che stanno circolando da qualche giorno sulla sesta puntata di Amici, sono tante e tutte molto interessanti.

Le gare alle quali hanno partecipato gli allievi della classe, ad esempio, hanno emesso verdetti inaspettati: il giudice Nek ha dato il voto più basso a NDG, mentre Eleonora Abbagnato non ha particolarmente gradito le performance di Mattia e Asia.

Il cantante ha sostenuto l'esame davanti a Lorella Cuccarini e l'ha superato, mentre Raimondo Todaro non ha esitato un attimo prima di ridare la maglia da titolare a Zenzola.

Discorso diverso, invece, va fatto per la ballerina che una settimana fa è stata sostituita con Claudia. Per poter rientrare nel cast, la ragazza dovrà affrontare un nuovo televoto: saranno i telespettatori a decidere se Asia merita di andare avanti oppure se il suo percorso può interrompersi qui.

Gli amori nati ad Amici 22

Quella che è stata registrata mercoledì 19 ottobre, per Asia è stata una puntata "dolceamara". Prima di scoprire che dovrà affrontare un nuovo televoto, l'allieva ha gioito scoprendo che i telespettatori hanno detto "sì" alla sua permanenza nella scuola come titolare del banco del pubblico. La prossima settimana, però, la ballerina rischia il posto essendosi classificata ultima nella gara giudicata da Eleonora Abbagnato.

Nel corso del sesto speciale di Amici, però, si parlerà anche d'amore. Maria De Filippi mostrerà un video sui tanti baci che i fidanzatini della classe si scambiano in casetta: ai già ufficiali Rita e Niveo, si aggiungono Mattia e Maddalena, neo coppia di danzatori.

Quando si è saputo che Zenzola ha trovato la fidanzata nella scuola, molti suoi fan si sono chiesti come ha reagito Christian Stefanelli.

L'ex alunno del talent-show, ha preso parola su Twitter per rassicurare tutti: "Sono tanto felice per lui. Tra noi non cambierà niente perché lui è la mia famiglia e io sono la sua".

Chi rischia il posto ad Amici

Tra le tante cose che sono accadute durante la sesta puntata di Amici, ci sono anche i verdetti delle sfide che i ragazzi hanno affrontato.

Il cantante Andre ha battuto un aspirante allievo, e lo stesso ha fatto Rita (messa in discussione dal professore Emanuel Lo durante la settimana). La ballerina, inoltre, nei giorni scorsi è stata al centro dell'attenzione per una rivelazione che Maria De Filippi ha fatto sul suo conto. Per spiegare come mai fa fatica nell'emozionare quando è sul palco, la ragazza ha raccontato di soffrire di dislessia, discalculia e deficit dell'attenzione da quando era bambina.

Allo speciale che sarà trasmesso in tv il 23 ottobre, hanno partecipato tanti ospiti: i Coma Cose hanno presentato il loro nuovo singolo, e Alex Wyse (finalista della scorsa edizione del talent-show e in lizza per la categoria Big del prossimo Festival di Sanremo con una canzone in duetto con la collega e amica Sissi Cesana) ha interpretato l'inedito "Mano ferma" e ha annunciato che il 4 novembre uscirà il suo secondo album dal titolo "Ciò che abbiamo dentro":