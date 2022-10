La settima stagione de Il Paradiso va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di stampo nostrano, creata da Giannandrea Pecorelli, per le puntate che saranno trasmesse da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre svelano che Anna (Giulia Vecchio) confesserà a Salvatore (Emanuel Caserio) di essere partita alla volta degli Stati Uniti per tentare di salvare Quinto (Cristiano Caccamo) dalla prigionia.

Amato junior, parecchio preoccupato del legame con la consorte, crederà che Reggiani sia il padre della piccola Irene (Samia Simeoni), nel frattempo Imbriani tenterà di risollevare il tono umorale del marito proponendo allo stesso di partire assieme per la crociera che ha vinto.

Caterina, infine, farà una telefonata a Salvo, nel frattempo quest'ultimo rimarrà sgomento guardando l'incontro tra Anna e Quinto. Considerando le reiterate menzogne della moglie, il figlio di Agnese (Antonella Attili) potrebbe sospettare che la donna, durante il suo soggiorno oltreoceano, l'abbia tradito con Reggiani.

I motivi delle menzogne di Anna

Che l'assistente contabile del Paradiso delle Signore non fosse proprio del tutto sincera, per usare un eufemismo, i telespettatori lo avevano già percepito da diverse stagioni. Nel settimo capitolo della soap, però, Anna sta dando e darà il meglio di sé in materia di bugie e a farne le spese sarà soprattutto l'ingenuo neo marito Salvatore.

Nelle puntata che andranno in onda venerdì 28 e lunedì 31 ottobre, Imbriani confesserà al coniuge che il motivo della sua partenza in America non era legata ai problemi di salute di mamma Caterina, in quanto la donna non soffriva di alcun malessere, quanto al suo desiderio di far scarcerare Quinto.

Anna, dopo aver sviscerato tale verità, aggiungerà di aver scoperto che il suo primo marito è in vita da poco tempo e di aver inventato la telefonata di Zio Ettore soltanto per salvarlo.

Salvatore potrebbe sospettare che Anna lo abbia tradito in America

Per quanto il cameriere abbia abituato i fan della soap opera di Rai 1 a lasciarsi facilmente abbindolare dalle donne che ha amato, in questa occasione Salvatore potrebbe aprire finalmente gli occhi, complice anche il feeling che noterà durante l'incontro tra Anna e Quinto.

Il giovane Amato, quindi, potrebbe iniziare a sospettare che la moglie sia partita per gli Stati Uniti con lo scopo primario di stare accanto al suo primo marito e, magari, tale vicinanza tra i due abbia spinto la donna a concedersi una scappatella.

Se a tale ipotesi aggiungiamo che con Quinto in vita il matrimonio tra Salvo e Anna è nullo, ecco che i sospetti del socio della Caffetteria diverrebbero ancora più naturali.