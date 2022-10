La registrazione di Amici del 12 ottobre ha regalato tante emozioni al pubblico presente in studio. Le anticipazioni fanno sapere che Asia è stata eliminata dal suo professore, ma il "banco del pubblico" l'ha momentaneamente salvata. Claudia è una nuova allieva della scuola, mentre a rischio eliminazione sono finiti Wax e Piccolo G per il canto, Gianmarco per il ballo. Sfida vinta per Tommy Dali contro Liner.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Tante informazioni sono trapelate dagli studi di Amici, dove è andata in scena la quinta puntata della nuova edizione.

Asia è stata eliminata: Raimondo Todaro, infatti, ha deciso di tenere in squadra Claudia e di sostituire la titolare.

Per la ballerina, però, è arrivata una seconda possibilità, infatti è stato introdotto il "banco del pubblico", un'opportunità che verrà data a tutti gli allievi esclusi nel corso della fase pomeridiana.

La giovane danzatrice, dunque, ha tempo da domenica a martedì prossimo per convincere i telespettatori a confermarla nel cast: se il televoto dovesse concludersi con la maggioranza di sì da parte dei fan, Asia rimarrà ancora nella classe e competerà con gli altri, ma sarà seguita da due nuovi prof, ovvero Elena D'Amario e Francesco Porcelluzzi.

Novità e conferme nella classe di Amici

Le gare della quinta puntata di Amici, invece, sono state giudicate da due fuoriclasse.

Loredana Bertè ha ascoltato le cover dei cantanti e ha dato il voto più alto ad Aaron (un 9) e il più basso a Piccolo G e Wax (a pari merito con 6). Gli ultimi classificati dovranno sostenere un esame davanti al proprio insegnante di riferimento per riconquistare la maglia.

Per il ballo Ramon ha vinto la gara, mentre Gianmarco è risultato fanalino di coda: il danzatore seguito dalla maestra Celentano è a rischio per la seconda settimana consecutiva.

Sempre restando nel tema danza, Ludovica, Maddalena e Samu hanno partecipato a una sfida di improvvisazione: Elena D'Amario ha decretato vincitore Samu, che si esibirà a teatro a Roma con la "Parsons Dance".

I tre ragazzi hanno dovuto eseguire una coreografia estemporanea basandosi su degli stati d'animo come la gioia, la rabbia e la delusione. L'ex alunna, e oggi professionista, ha premiato il talento di hip hop che Emanuel Lo ha voluto nella propria squadra da metà settembre.

I confronti del nuovo appuntamento con Amici

La gara inediti che c'è stata nel corso della registrazione di Amici del 12 ottobre è stata vinta da NDG. Il ragazzo, che fa parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini, avrà la possibilità di vedere il suo brano prodotto da un professionista.

Per quanto riguarda le sfide in programma, Tommy Dali si è confrontato con Liner come richiesto da Arisa durante la settimana. I cantante del team Zerbi (che si è commosso durante un'esibizione) ha avuto la meglio ed è tornato al proprio banco.

Gli ospiti musicali del giorno, invece, sono stati Tananai e Michele Bravi, entrambi in promozione con un nuovo pezzo.

Altre anticipazioni fanno sapere che la maestra Celentano ha dato un ultimatum a Rita, dicendole di darsi una mossa altrimenti rischia il banco nelle prossime puntate. Stesso discorso ha fatto Rudy a Piccolo G, che si ostina a scegliere canzoni sbagliate e non adatte a lui per la gara cover della settimana, tant'è che per due volte consecutive si è classificato agli ultimi posti.

La prova Oreo, invece, se l'è aggiudicata Ludovica, la ballerina che fa parte del team di Emanuel Lo.