Sono accadute moltissime cose nel corso della registrazione di Amici del 12 ottobre. Asia è stata eliminata da Raimondo Todaro, ma a sorpresa è rimasta nella scuola grazie al debutto del "banco del pubblico". Ultimi nelle gare del giorno Wax e Gianmarco, ma anche Rita e Piccolo G rischiano grosso viste le lamentele dei loro insegnanti. Ospiti della quinta puntata Tananai e Michele Bravi, mentre Loredana Bertè è stata giudice.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

C'era grande attesa da parte degli spettatori di Amici per la decisione che Raimondo Todaro avrebbe preso su Asia.

A una settimana dalla richiesta di trattenere in casetta Claudia per una possibile sostituzione, il professore ha comunicato all'allieva titolare che non intende più averla in squadra.

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa domenica 16 ottobre, però, fanno sapere che la ballerina non è stata eliminata definitivamente, perché quest'anno è stato introdotto nel meccanismo il banco del pubblico.

Fino a martedì prossimo, infatti, i fan del talent show potranno partecipare a un televoto che segnerà il percorso di Asia nella scuola.

Se la gente vorrà la giovane nel cast, le sarà consegnata una nuova maglia e per il resto del pomeridiano sarà seguita da due nuovi tutor, ovvero Elena D'Amario e Francesco Porcelluzzi.

Quest'opportunità verrà data a tutti gli alunni che verranno eliminati o sostituiti, ma questo banco è solo uno per cui ci saranno sfide al televoto per decidere chi dovrà occuparlo.

Tante novità sul futuro di Amici

Nel corso della registrazione di Amici del 12 ottobre, si sono svolte le sfide di due dei tre cantanti a rischio.

Sia Niveo che Tommy Dali hanno vinto e sono tornati al proprio posto nella classe.

Non sono trapelate informazioni, invece, sul confronto previsto tra Andre e un talento esterno alla scuola.

La gara cover della quinta puntata ha avuto come giudice Loredana Berté: primo posto per Aaron, ultimo per Wax e Piccolo G a pari merito.

Quest'ultimi dovranno fare un esame per riprendersi la maglia da titolari.

I ballerini, invece, sono stati valutati da un esperto di danza classica: Ramon ha ottenuto il voto più alto, mentre Gianmarco è finito a rischio eliminazione perché ha avuto soltanto 6.

Professori scontenti ad Amici

I cantanti hanno anche partecipato a una gara inediti, che questa settimana è stata vinta da NDG.

La gara improvvisazione, che metteva in palio un'esibizione a teatro con la compagnia americana "Parsons Dance", ha visto primeggiare Samu su decisione di Elena D'Amario.

Alcuni professori, inoltre, si sono detti scontenti del rendimento dei loro allievi: Rudy Zerbi, per esempio, ha avvisato Piccolo G che se continuerà a scegliere canzoni non adatte a lui per le gare cover, prenderà provvedimenti.

Non è escluso, dunque, che il cantante possa andare incontro a una sfida oppure a una sostituzione se il suo tutor dovesse scovare qualche talento interessante ai casting settimanali.

La maestra Celentano, invece, ha detto a Rita che deve darsi una svegliata. La prof di classico, infatti, ha dato un ultimatum alla ballerina della sua squadra, perché non la vede reagire nel migliore dei modi alle critiche che Raimondo Todaro ed Emanuel Lo le fanno sin dall'inizio sulle poche emozioni che trasmetterebbe tutte le volte che si esibisce sul palcoscenico.

Tananai e Michele Bravi sono stati gli ospiti musicali del quinto speciale di Amici, quello che il pubblico di Canale 5 potrà vedere domenica 16 ottobre a partire dalle ore 14 circa.