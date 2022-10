Nella giornata di mercoledì 5 ottobre si sono svolte le riprese della nuova puntata di Amici. Durante la registrazione ci sono state importanti novità e colpi di scena. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, anche nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 9 ottobre, tutti i cantanti avranno un provvedimento disciplinare, e Andre e Niveo andranno in sfida. Samu è arrivato primo nella gara di ballo. In studio fra gli ospiti ci sono stati: Diana Del Bufalo, Sangiovanni e Giorgia.

Amici, riprese 5 ottobre: un nuovo provvedimento disciplinare per i cantanti

Archiviato il provvedimento disciplinare per i cantanti, ricevuto durante la puntata di Amici di domenica 2 ottobre, anche nel pomeriggio del 9 ottobre, gli allievi di Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini riceveranno una nuova ramanzina. Le indiscrezioni trapelate in rete, in merito alla registrazione di mercoledì 5 ottobre, rivelano che i cantanti verranno puniti perché non hanno preso parte a una video lezione, risultando assenti. Anche in questo caso, la produzione della trasmissione di Maria De Filippi ha deciso di dare una punizione agli alunni della scuola.

Amici, puntata 9 ottobre: Andre e Niveo in sfida

Durante la nuova puntata di Amici che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 9 ottobre, verrà stilata una classifica di canto.

Le anticipazioni delle riprese del 5 ottobre rivelano che Giorgia ha giudicato gli studenti del talent show di Maria De Filippi. Tommy Dali è risultato primo con un nove, mentre Andre e Niveo sono arrivati nelle ultime due posizioni, ottenendo un sette e un sei e mezzo. Pertanto gli ultimi due allievi della scuola di Canale 5 andranno in sfida.

Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli in più su quanto accadrà ai due cantanti, che dovranno sfidarsi con aspiranti allievi che arriveranno dall'esterno. Inoltre la competizione e l'ipotetica eliminazione o gli ipotetici nuovi ingressi saranno valutati da un giudice esterno.

Amici, prossima puntata: Samu vince la gara di ballo, Mattia non partecipa

Per quanto riguarda i ballerini, invece, durante la registrazione di Amici di mercoledì 5 ottobre si è svolta la gara di danza. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Samu è arrivato primo, ottenendo otto e mezzo, mentre Maddalena è arrivata ultima con un sei e mezzo. Mattia, invece, non ha partecipato alla competizione, perché gli è stato assegnato un compito da Alessandra Celentano. In studio, oltre a Giorgia che ha valutato la gara di canto, sono stati presenti anche altri due ex allievi del talent show: Diana Del Bufalo e Sangiovanni.