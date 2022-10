La mattina di mercoledì 26 ottobre, gli spettatori del GF Vip hanno assistito ad una nuova interruzione nella diretta che va in onda su Mediaset Extra. Per circa dieci minuti, infatti, sul canale 55 del digitale terrestre sono state proposte le immagini di ieri sera 25 ottobre. I fan pensano che gli autori siano in difficoltà perché Elenoire è intenzionata a lasciare il gioco: la concorrente ha preparato le valigie e minaccia di ritirarsi da un momento all'altro.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Oggi, 26 ottobre, sembra essere tornati indietro di qualche settimana, quando la diretta del GF Vip è saltata e sul web si vociferava che la causa fosse l'abbandono di Sara Manfuso.

In queste ore, infatti, le immagini live dalla casa sono state interrotte per circa 10 minuti: chi stava seguendo il reality-show su Mediaset Extra, da un momento all'altro si è trovato ad assistere ad un dialogo sulla preparazione della cena del giorno precedente.

Prima della pubblicità, infatti, in onda c'erano Charlie che faceva colazione e Pamela che dava il buongiorno a Marco Bellavia guardando in camera: dopo lo stop, per meno di un quarto d'ora è stata proposta una replica per ragioni che non sono ancora state rese note.

La sfuriata dell'inquilina del GF Vip

Se la prima volta la diretta è stata interrotta per ore a causa di un grave guasto tecnico, oggi non si sa ancora perché il pubblico ha dovuto assistere ad una replica per circa 10 minuti.

Una teoria che sta circolando sul web, è quella che gli addetti ai lavori avrebbero voluto censurare le immagini di Elenoire che è sempre più intenzionata ad abbandonare il gioco.

La mattina del 26 ottobre, infatti, la concorrente del GF Vip si è svegliata e ha cominciato a preparare le valigie.

Ferruzzi è nervosa e contrariata per come si è evoluto il suo rapporto con Daniele: il ragazzo ha chiarito di vedere la coinquilina solo come un'amica, lei non ci sta e minaccia di lasciare il programma.

La notte scorsa, inoltre, la star del web ha perso le staffe con gli autori che in confessionale stavano cercando di farla ragionare sul fatto che potrebbe aver travisato le affettuosità di Dal Moro, esattamente come è successo qualche settimana fa con Luca Salatino.

Le proteste nel confessionale del GF Vip

Dopo essersi sfogata con alcuni compagni d'avventura, la notte scorsa Elenoire si è recata in confessionale su richiesta degli autori.

Chi era fuori in quel momento, però, non ha potuto non ascoltare le urla di Ferruzzi che provenivano proprio dalla stanza della casa dove tutti i concorrenti vanno per confidarsi e raccontarsi.

La bionda vippona, infatti, ha protestato con un tono di voce decisamente alto quando qualcuno della produzione le ha fatto presente che potrebbe aver frainteso le carinerie di Daniele, scambiando l'affetto con un sentimento più profondo.

"Ma vaffa.. ", hanno sentito più volte anche gli spettatori che l'altra sera hanno seguito il reality su Mediaset Extra.

La vivace Elenoire, dunque, non ha esitato nel mandare a quel paese chiunque la contraddicesse, a partire dagli autori del programma che le hanno tentate tutte pur di farla calmare.

Visto che stamattina si è alzata con il pensiero di fare le valigie, è probabile che Ferruzzi non abbia cambiato idea e che intenda lasciare definitivamente il gioco a causa dell'ennesimo due di picche che ha ricevuto da parte di un ragazzo per il quale ha perso la testa nell'ultimo periodo.

L'idea di ritirarsi dal format Mediaset, la vippona ce l'ha da ieri, quando parlando con Edoardo e Antonella ha detto: "Io domani me ne vado, non sto scherzano. Non faccio come quelli che lo dicono e poi restano".