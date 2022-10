Cosa sta accadendo tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi al GFVip7? La 47enne milanese ha dichiarato di essere attratta dal coinquilino, ma Daniele ha spiegato di non ricambiare l'interesse. Nel corso di una chiacchierata con Gaiele De Donà, infatti Dal Moro ha ammesso di essere più distaccato nei confronti di Elenoire proprio per non illuderla.

Le parole di Dal Moro a Giaele riguardo a Elenoire

Martedì 25 ottobre Daniele si è ritrovato a parlare in giardino con Giaele. La influencer ha chiesto al coinquilino come vadano le cose con Elenoire.

A quel punto Daniele Dal Moro ha fatto chiarezza sulla sua posizione: "Per me è solo un'amica, lei lo sa". Insomma, il 32enne ha rivelato di non ricambiare l'interesse nei confronti di Elenoire Ferruzzi. Incalzato da Giaele, Daniele ha precisato di non avere mai illuso la coinquilina, anzi ha ammesso di essere più freddo verso Elenoire proprio per non darle aspettative.

Il 32enne ha rivelato di essere dispiaciuto che il rapporto con Elenoire Ferruzzi si possa interrompere, poiché da parte sua c'era un bellissimo feeling amichevole, ma nulla di più.

Nel vedere il coinquilino sincero e dispiaciuto per la situazione che si è venuta a creare, Giaele De Donà ha consigliato a Daniele di parlare più chiaramente possibile con Elenoire, poiché ritiene che la 47enne milanese possa aver frainteso il loro rapporto.

Daniele parla con Spinalbese

In un secondo momento Daniele Dal Moro si è sfogato con Antonino Spinalbese. In particolare il 32enne si è detto preoccupato per come possa essere la "convivenza forzata" all'interno della Casa dopo quanto accaduto con Elenoire Ferruzzi: "Vorrei avere una settimana tranquilla".

Il concorrente di Verona ha precisato che non è facile stare al GFVip7 senza poter avere contatti con l'esterno, quindi bisogna passare più tempo possibile in pace con sé stessi e con gli altri compagni d'avventura.

Dal Moro ha precisato di aver provato ad avere un confronto con la 47enne, ma Elenoire ha dimostrato solo rabbia e delusione. Inoltre secondo Daniele, Ferruzzi gli avrebbe chiesto di essere lasciata in pace e di non rivolgerle più la parola all'interno del gioco.

Infine, Dal Moro ha anche spiegato che non si allontanerà da Nikita, perché si trova bene a parlare con lei. Inoltre ha spiegato di non aver trovato giusto l'attacco gratuito di Elenoire verso la modella: "Nikita non ha fatto di niente di male".