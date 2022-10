Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, delle puntate fino al 4 novembre 2022, rivelano che Vito si ritroverà messo nei guai da Armando, dopo che il capo magazziniere scoprirà un segreto del ragazzo che ha a che fare con Maria.

Occhi puntati anche su Marco che, in questi nuovi episodi della soap opera, si ritroverà al centro di un infido ricatto messo in piedi da Umberto Guarnieri, per colpire in realtà la contessa Adelaide.

Spazio anche ai dubbi di Salvatore che, dopo aver scoperto le bugie e gli inganni di sua moglie Anna, non sarà per niente tranquillo.

Armando smaschera Vito: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 4 novembre

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, previste fino al 4 novembre 2022 su Rai 1, rivelano che Vito Lamantia finirà nei guai dopo che Armando farà una scoperta decisamente allarmante.

Il capo magazziniere del Paradiso troverà una fotografia di Maria all'interno del portafoglio del ragazzo e, ovviamente, tale scoperta non passerà inosservata, tanto da renderlo anche un po' preoccupato.

Per quale motivo Vito nasconde una foto di Maria, dato che l'ha conosciuta da pochissimi giorni? Armando non vedrà di buon occhio questa situazione, tanto da decidere di voler vederci chiaro per cercare di capire cosa stia nascondendo Vito.

Vito nei guai e c'entra Maria: anticipazioni Il Paradiso al 4 novembre 2022

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Vito verrà messo alle strette da Armando che, senza farsi troppi problemi, affronterà il ragazzo.

Armando vuole sapere la verità e il perché di quella foto di Maria nascosta nel suo portafoglio.

A quel punto il nuovo arrivato sarà costretto a fare chiarezza e a confessare come stanno realmente le cose.

Spazio anche alle vicende di Salvatore che, in questi nuovi episodi della soap opera, proverà a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale dopo l'amara scoperta fatta su Anna.

Sì, perché Salvatore ha scoperto che sua moglie è andata in America non per curare sua mamma, bensì per salvare il suo primo marito Quinto, che tutti credevano ormai defunto.

Salvo in crisi, Marco ricattato: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 4 novembre 2022

Tale scoperta finirà per rendere agitato Salvatore: se da un lato vuole cercare di andare avanti, dall'altro si renderà conto che non sarà facile gestire questa intricata situazione, soprattutto dopo che Quinto si presenterà alla Caffetteria a gran sorpresa per rivedere Anna e e la sua bambina.

Occhi puntati anche su Marco le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che il ragazzo si ritroverà protagonista di un ricatto.

Umberto vorrà mettere alle strette Adelaide e per incastrare la contessa si scaglierà contro Marco, mettendo in dubbio il suo operato circa la composizione di un pezzo sulla strage del Vajont.