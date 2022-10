Gli ascolti tv di venerdì 30 settembre 2022 sono dominati da Can Yaman, tornato in onda in prime time con la fiction Viola come il mare che lo vede protagonista su Canale 5 al fianco di Francesca Chillemi.

Su Rai 1, invece, spazio al debutto di Tale e Quale Show: il varietà condotto da Carlo Conti rispetto all'esordio della passata edizione, ha perso un bel po' di spettatori.

Can Yaman domina la prima serata: ascolti tv 30 settembre 2022

Nel dettaglio, la prima puntata di Viola come il mare ha dominato la fascia ascolti del prime time di venerdì 30 settembre 2022.

La nuova fiction in sei puntate, prodotta da Lux Vide, ha registrato un ascolto netto di ben 3,4 milioni di spettatori su Canale 5, conquistando il 20,40% di share.

Un risultato a dir poco eccezionale per la serie televisiva Mediaset, la quale si è portata a casa uno dei migliori ascolti di sempre per il debutto di una fiction in onda su Canale 5.

Il pubblico ha apprezzato la prima puntata di Viola come il mare anche sui social, dove l'hashtag ufficiale della serie ha dominato la scena per tutta la serata di venerdì.

Tale e quale show frenato da Can Yaman: ascolti tv 30 settembre

Su Rai 1, invece, il debutto di Tale e Quale Show 2022 condotto da Carlo Conti ha ottenuto una media di circa 3,4 milioni di spettatori ottenendo uno share del 21%.

Rispetto al debutto dello scorso anno, il varietà dedicato alle imitazioni ha perso un bel po' di spettatori. Il debutto dell'edizione 2021, infatti, venne seguita da una media di circa 4 milioni di spettatori con uno share che aveva superato il 22,50%.

In quell'occasione, lo show di Carlo Conti riuscì a battere agilmente la puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, che si fermò ad una media di circa 2 milioni di spettatori in prime time.

La stessa cosa non è successa quest'anno, dato che Tale e Quale Show non è riuscito a vincere a mani basse la sfida ascolti contro la fiction di Can Yaman, che a differenza del GF Vip dello scorso anno, si è difesa benissimo su Canale 5.

Vola Uomini e donne, Amadeus batte Striscia la notizia: ascolti tv 30 settembre

E poi ancora, gli ascolti di ieri 30 settembre 2022, segnalano il consueto boom per Uomini e donne che conferma la sua leadership sul pubblico del pomeriggio.

Il talk show di Maria De Filippi ha registrato una media di ben 2,6 milioni di spettatori arrivando al 25% di share e battendo agilmente la concorrenza.

In access prime time, invece, Striscia la notizia condotto dalla coppia Alessandro Siani - Luca Argentero, continua a soffrire la concorrenza dei Soliti Ignoti.

Il game show condotto da Amadeus su Rai 1 si è portato a casa una media di 4,2 milioni di spettatori mentre il tg satirico si è fermato ad una media di 3,5 milioni.