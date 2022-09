Can Yaman protagonista di una domanda a Caduta Libera , il game show preserale condotto con successo da Gerry Scotti su Canale 5.

Durante l'ultima puntata del popolare quiz, il conduttore sulla domanda sul divo turco che presto sarà protagonista su Canale 5 con la fiction "Viola come il mare" , non ha perso occasione per una frecciatina ironica sul talento dell'attore che ha stregato il pubblico italiano.

La frecciatina ironica di Gerry Scotti a Can Yaman

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Caduta Libera in onda su Canale 5, tra le varie domande proposte ai concorrenti, c'è stata anche una riferita a can yaman.

Il concorrente doveva indovinare il nome del divo turco. "Un modello e attore Can molto paparazzato", recitava la domanda letta da Gerry Scotti nel corso della trasmissione, alla quale bisognava osare una risposta.

E, per l'occasione, il conduttore non ha perso occasione per una frecciatina ironica nei confronti dell'attore, facendo leva sul gioco di parola "Can-cane".

'È Can di nome eh', la frecciatina di Scotti su Can Yaman a Caduta Libera (Video)

"Pensa è un can ma lo fan lavorare lo stesso", ha sottolineato Gerry Scotti parlando ironicamente dell'attore turco che presto sarà nuovamente in onda nel prime time di Canale 5.

"È Can di nome eh", ha poi sottolineato ancora Gerry Scotti confermando il suo intento ironico nella frecciatina lanciata a Yaman.

Intanto, cresce l'attesa per la messa in onda di Viola come il mare, la prima serie televisiva girata completamente in italiano che vedrà protagonista Can Yaman nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Il ritorno su Canale 5 di Can Yaman: quando debutta Viola come il mare

La messa in onda è prevista al venerdì sera, nella fascia oraria che va dalle 21:30 alle 23:30 circa e, il debutto della fiction è in programma per venerdì 30 settembre 2022.

Un debutto particolarmente atteso dai fan del divo turco che, da svariati mesi di vederlo finalmente all'opera in questa prima stagione della fiction che lo vedrà protagonista sul piccolo schermo al fianco di Francesca Chillemi. I due, proprio in questi giorni, sono stati ospiti alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare alla stampa l'attesissima serie.

Nel frattempo i promo della fiction sono già partiti nel corso dell'estate, sinonimo del fatto che in casa Mediaset credono moltissimo in questo prodotto che potrebbe registrare ottimi risultati dal punto di vista auditel.

Riuscirà Can Yaman a confermare di essere il "Re Mida" delle fiction italiane dopo il successo riscontrato su Canale 5 con le soap DayDreamer e Mr Wrong? Al pubblico televisivo Mediaset spetterà l'ardua sentenza finale.