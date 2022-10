Viola come il mare ha debuttato su Canale 5 ieri sera, 30 settembre, a partire dalle ore 21:25, riscuotendo un discreto successo. Si tratta di un poliziesco molto avvincente, in grado di regalare grandi colpi di scena ed emozioni al pubblico. Venerdì 7 ottobre va in onda la seconda puntata, incentrando le vicende sui due personaggi principali: Viola, interpretata da Francesca Chillemi e il tenebroso Francesco, Can Yaman. La giovane donna ha un animo più romantico, mentre l'Ispettore Capo è molto duro, a causa di alcune vicende che lo hanno segnato particolarmente durante l'infanzia.

I due si trovano a collaborare spesso a stretto contatto per indagare su alcuni casi misteriosi.

Viola è alla ricerca di suo padre

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Viola come il mare, la giornalista - Viola - è ancora alla ricerca di suo padre. Per l'occasione, chiede il supporto di Francesco. Stando a stretto contatto, la giovane donna inizia a sentirsi fortemente attratta da lui. Purtroppo, però, il sentimento non è per niente ricambiato, poiché l'Ispettore capo non crede assolutamente nell'amore. Quindi, si dimostra molto più distaccato. D'altronde, a causa del suo passato, non riesce più ad aprire il suo cuore. Ciononostante, i due riescono comunque a continuare a lavorare insieme ad un caso molto importante: l'omicidio di una ex prostituta, la quale non era riuscita a riscattare il suo passato.

Mentre indaga su suo padre, Viola entra in contatto con Raniero, il proprietario di un'azienda agricola. Questi resta particolarmente affascinato dalla giornalista, al punto che incomincia a corteggiarla spudoratamente.

Altre anticipazioni su Viola come il mare

Nel frattempo, Francesco continua a lavorare incessantemente per indagare sul traffico di essere umani.

Durante una delle sue indagini, trova una giovane donna, Farah, rinchiusa in un container del porto. Contro ogni regola, l'Ispettore capo prende a cuore le sorti della ragazza e decide di rischiare il tutto per tutto, nascondendola personalmente a casa sua.

Purtroppo, però, il crimine non ha mai fine e si aprono le indagini anche per un altro caso molto particolare: la scomparsa misteriosa di Laura Scalise.

Pertanto, Francesco deve mettersi subito a lavoro per scovare il responsabile che tolto la vita alla donna.

Su Mediaset Infinity è possibile riguardare le puntate in streaming. Sulla piattaforma, infatti, gli episodi vengono caricati in concomitanza con la messa in onda, la quale avviene ogni venerdì su Canale 5 a partire dalle 21:25. In totale, per questa prima stagione di Viola come il mare, sono previste 6 puntate. L'ultima dovrebbe andare in onda il 4 novembre 2022.