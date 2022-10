Sabato 15 ottobre, su Rai1, è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Come ballerino per una notte è sceso in pista l'attore Massimiliano Gallo: al termine della performance il duo formato da Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli gli ha dato come voto "zero" con l'intento di depotenziare il tesoretto del "ballerino per una notte" assegnato da Alberto Matano e da Rossella Erra.

La classifica finale

Iva Zanicchi è partita con un bonus di 10 punti per aver vinto lo spareggio contro Dario Cassini nella precedente puntata. L'attore Gallo invece, ha ricevuto un malus di -10 punti.

Al termine dell'esibizione di tutti i concorrenti, la classifica ha visto nelle prime quattro posizioni: Gabriel Garko con Giada Lini, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor e Ema Stokholma con Angelo Madonia. A seguire sono arrivati: Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca, Rosanna Banfi e Simone Casula, Enrico Montesano con Alessandra Tripoli, Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina e Paola Barale in coppia con Roly Maden.

La classifica è stata chiusa da Iva Zanicchi e Samuel Peron, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Marta Flavia con Simone Arena e Dario Cassini e Lucrezia Lando.

Le valutazioni dei giurati

Massimiliano Gallo in qualità di “ballerino per una notte” ha ottenuto un tesoretto di 30 punti: Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni gli hanno assegnato 10, mentre Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto gli hanno dato zero.

La scelta di dare tale voto all’ospite sarebbe legata alla volontà di depotenziare il tesoretto assegnato da Alberto Matano (nel ruolo di "giudice di bordo campo").

Il tesoretto è infatti un bonus che viene assegnato dal “giudice di bordo campo” e dal “tribuno del popolo” a un concorrente, in modo che possa scalare la sua posizione in classifica o confermarla.

Al momento del voto Matano ha scelto di premiare Giampiero Mughini, affermando che lo ha emozionato e perché non meritava lo 0 di Selvaggia Lucarelli. Anche Rossella Erra (tribuno del popolo) ha confermato il tesoretto. Di conseguenza, la coppia Mughini-Kinnunen con un +30 è volata in cima alla classifica.

Una situazione che ha visto la contrarietà Selvaggia Lucarelli, la quale ha affermato che Mughini non avrebbe praticamente mosso un passo in pista.

Il commento di alcuni telespettatori

Su Twitter non sono mancati i mugugni di alcuni telespettatori di Ballando con le Stelle.

Un utente ha chiesto di togliere a Matano ed Erra l'assegnazione del tesoretto, in modo che la classifica possa essere dettata solo da un giudizio di natura tecnica. Un altro telespettatore ha consigliato di far assegnare il tesoretto del “ballerino per una notte” agli ex maestri di Ballando con le Stelle Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale: anche in questo caso si tratterebbe di un giudizio tecnico.