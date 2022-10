Durante la prima puntata stagionale di Ballando con le Stelle, in onda sabato 8 ottobre su Rai1, c'è stato un botta e risposta piuttosto duro tra Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto. In particolare il concorrente non ha gradito il voto zero ricevuto da parte del giurato.

Che cos'è accaduto?

In questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, il giornalista e opinionista Giampiero Mughini gareggia in coppia con la ballerina Veera Kinnunen.

Al termine della performance, la giuria ha dato i voti all'esibizione: Fabio Canino e Carolyn Smith hanno assegnato un 4, Ivan Zazzaroni gli ha dato 6, Selvaggia Lucarelli ha assegnato un 3, mentre Guillermo Mariotto ha dato 0 (per un totale di 17 punti).

Quest'ultimo voto ricevuto non è ovviamente affatto piaciuto a Giampiero Mughini, il quale ha reagito duramente contro il giurato: "Chiudiamola qua, io non dirò più mezza parola, perchè se qualcuno vuole offendere io lo prendo a calci in c..o".

A quel punto la conduttrice Milly Carlucci ha cercato di capire il motivo del voto assegnato dallo stilista venezuelano, ma Mughini ha prontamente invitato Mariotto a non aggiungere altro per non peggiorare la situazione.

Guillermo però ha prontamente replicato, spiegando che la "spocchia" del concorrente vorrebbe vederla anche sulla pista durante le esibizioni di ballo.

"Gli dovevo dare 1 o 2? È degradante. Invece gli ho dato zero, che è un numero meraviglioso, una sfida, un faro di luce su di lui", ha spiegato Mariotto.

Rosella Erra difende il concorrente

A spezzare una lancia a favore del concorrente ci ha pensato Rossella Erra in qualità di "Tribuno del Popolo". Secondo la donna, Mughini non dovrebbe cadere nella trappola delle provocazioni di Mariotto, visto che spesso si comporta in questo modo.

Irritato per quanto accaduto, Mughini ha continuato a puntare il dito contro Guillermo Mariotto, spiegando che probabilmente: "C'è gente che aspetta una vita per avere l'occasione di insultare senza rischiare di essere presa a calci".

Scintille anche tra i giurati e Iva Zanicchi

La discussione tra Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto non è stata l'unica che ha caratterizzato la prima punta di Ballando con le Stelle.

Anche Iva Zanicchi - che gareggia in coppia con Samuel Peron - è stata infatti protagonista di un botta e risposta polemico con i giurati, in particolare verso Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.